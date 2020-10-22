▲杜絕販售捕獸鋏及山豬吊，新北700間五金行全面查緝。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

為防止動物誤觸捕獸鋏、山豬吊造成傷殘，新北市政府動保處繼8月份舉辦獸鋏雷霆行動，邀集動保社團、登山協會、里辦公處等全面掃蕩山區熱點、菜園，10月份全面查緝新北市700多間五金行、電商平台，有無違法陳列、販賣獸鋏、山豬吊，藉以杜絕獸鋏販賣來源，讓動物有一個友善的生活環境。

動保處指出，動保法明定捕獸鋏、山豬吊禁止使用及販售，但仍不乏接獲民眾通報動物誤觸而受傷，今年8月29日動保處會同9個動保團體及中華民國山岳協會與在地里民，針對過去1年獸鋏、山豬吊通報熱點同步進行清山行動，全面掃蕩違法陷阱，希望減少犬貓、野生動物遭獸鋏或山豬吊傷害案件。

動保處表示，10月份起派員至新北市轄區內熱點附近的五金行稽查有無違法陳列、販賣獸鋏情事，也透過媒體露出、臉書貼文等方式宣導民眾動物保護觀念、加深民眾禁止使用獸鋏及山豬吊觀念。

動保處說，今年度針對通報熱點附近之五金行進行稽查，已清查19家五金行，並未發現有陳列、販賣獸鋏的情形，另外進行電商平台、熱點附近700多間五金行宣導陳列、販售獸鋏捕捉或傷害動物皆屬於違法行為，請業者勿販售獸鋏、山豬吊工具。

動保處表示，每位市民應尊重每隻動物生命權利，以落實「關懷動物，尊重生命」精神；如發現有人違法販售獸夾、山豬吊，可撥打動保處專線：02-2959-6353將有專人前往稽查，若查獲違規屬實，民眾可獲得百分之50檢舉獎金，動保處呼籲民眾，切勿以身試法。

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