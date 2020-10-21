▲新北萬里蟹9周年慶「野柳漁港」恐爆人潮，交通資訊看這裡。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020新北萬里蟹活動將於24日在野柳漁港盛大舉行歡慶9週年！新北市政府貼心安排「萬里蟹免費接駁車」，10月1日至10月31日期間，每逢國定假日及周六、日都提供免費載客服務，歡迎民眾多多利用大眾運輸工具前往龜吼或野柳地區，再轉乘免費接駁車抵達野柳漁港，讓您輕鬆出遊免煩惱。

利用大眾運輸工具，暢遊漁港更輕鬆

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民眾可搭乘臺灣好行「皇冠北海岸線」、國光客運1815或基隆客運1068、953（含區間車）、790、862及F923號等公車，或是搭火車到臺鐵基隆站後，轉搭臺灣好行「龍宮尋寶（西岸）線」，皆可抵達龜吼或野柳地區，再轉乘免費接駁車，不論是到野柳漁港或參加萬里蟹9週年活動，或是到龜吼漁夫市集採買尚青萬里蟹，都很方便，詳細公車路線請見臺灣好行、國光客運與基隆客運網站。

▲龜吼漁港周邊停車資訊。

「萬里蟹免費接駁車」在10月1日至10月31日期間，每日10時至18時，每隔10到15分鐘發一班車，以太平洋翡翠灣飯店口為起迄點，途經龜吼漁港順天宮、龜吼三角公園、野柳地質公園、野柳保安宮，至野柳活動中心（萬里蟹活動場地）雙向接駁。為紓運10月24日活動當日大量湧現的人潮，特別提早接駁時間為8時至17時，並加開野柳行經玉田路往太平洋翡翠灣飯店口的單向直達路線，沿路開放隨招隨停，讓民眾輕鬆到野柳漁港。

不可不知的野柳、龜吼六大停車空間

自行駕車前往野柳漁港的民眾，除可停在「野柳地質公園停車場」，10月24日活動當日更特別開放「玉田路雙側及港西路單側」供民眾免費停車，或是先將車輛停在龜吼漁港周邊停車場，再搭乘免費接駁車直達野柳漁港活動會場，就可避開最容易塞車的龜吼地區路段。

▲龜吼漁港周邊停車位。

龜吼漁港周邊的停車場，除了在漁澳路上的「龜吼停車場」外，在鄰近的石角海邊還有一處停車秘境「石角停車場」，共有141個免費停車位，從臺2線右轉進入石角路後，第一個閃黃燈標誌右轉即可抵達，停車後步行前往「翡翠灣接駁車站」或「龜吼順天宮接駁車站」都只要5分鐘，沿途還可欣賞沙灘美景，一舉兩得！

新北市政府更特別和太平洋翡翠灣飯店合作，在10月24日活動當日開放「太平洋翡翠灣停車場」，提供約150個免費車位供民眾使用，門口就是「翡翠灣接駁車站」，另外也開放「臺二線翡翠路至玉田路（往基隆方向）單側」供民眾免費停車，歡迎民眾多多利用。

萬里蟹官網：http://wanlicrab.tw/index.php

2020萬里蟹交通資訊：https://wanlicrab.tw/2019local-events/events/2019wancrabus

臺灣好行官網：http://www.taiwantrip.com.tw/

國光客運網站：http://www.kingbus.com.tw/index.php

基隆客運網站：http://www.kl-bus.com.tw/index.aspx

► 美麗最大的祕密

▲野柳漁港周邊停車位。

▲萬里蟹免費接駁車路線圖。