▲新北農村社區培根築夢，再增加三社區實現亮麗前景。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為促進農村整體永續發展及活化再生，今度培根四階段課程共開設8個班別，其中歷經三年培根計畫課程的三安社區、長源社區、磺港社區，今年將完成培根社區最後一哩路，明年邁向農村再生社區，為新北市原有16個農再社區增添新血至19個，一步步打造新北市幸福農村，逐步實現新北市農村的亮麗前景。

農業局指出，培根計畫必須經過關懷班、進階班、核心班以及再生班4階段共計92小時的課程，透過訓練社區人員，研提屬於社區自己的農村再生計畫，逐步實現社區未來發展願景! 再生班的三安、長源、磺港，歷經三年培根扎實的訓練，今年重點在撰寫農再計畫草案，並培養社區召開會議之能力，學習自我管理社區。

▲培根計畫必須經過關懷班、進階班、核心班以及再生班4階段共計92小時的課程。



農業局表示，再生班的瑞芳三安社區蘊含豐富礦業文化足跡，絕美的山海風景，暸望遠方海天一線引領觀光民宿業盛起，是農村社區中少數的礦業社區更以打造宜居宜遊幸福礦坑為宗旨；雙溪長源社區境內青山環繞，作為淡蘭古道的中繼站，透過培根課程積極推行養生、復古、低碳旅遊等樂活計畫，積極打造社區新氣象；金山磺港社區具有豐富多元漁業特色與溫泉文化，過去並陸續完成活動中心修繕與綠美化等工作，本年度更針對魚路古道、海上賞蹦火仔等特色進行串聯，創造農村產業經濟活力!

今年首次參與培根計畫的貢寮龍門社區，位於北海岸風景特定區，海洋生態及漁村文化豐富，是今年關懷班的一大潛力新秀；進階班的平溪菁桐社區大菁產業及礦業文化，產業發展朝向休閒觀光為主，瑞芳南雅社區及貢寮福隆社區因鄰近海岸，海洋漁業產業發展為核心；核心班的雙溪泰平社區，位於翡翠水庫之集水區最上源，保留了豐富自然生態及淳樸農家風景，今年將透過凝聚社區願景，擬定行動方案後，培養未來計畫書寫作及強化社區營造實務操作能力，為邁向最後一階段再生班預做準備。

農業局長李玟表示，農村再生培根計畫訓練是為農村社區量身打造的課程設計，由下而上循序漸進，除能凝聚居民的向心力，為社區活化增添動力，並能帶動產業及文化活化、提升農村居住品質，透過農村再生培根課程的引導，啟發居民對社區整體發展的熱情，逐步實現社區永續發展願景，打造在地居民得以安身立命、快意生活的幸福農村。

► 美麗最大的祕密