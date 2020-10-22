金山區公所祝人瑞「福壽全歸」　母湯啦！命理師楊登嵙曝化解招式

▲金山區公所祝人瑞「福壽全歸」，命理師楊登嵙曝：絕對不能用...咒人死之意。（圖／民眾提供）

記者郭世賢／新北報導

重陽節是台灣非常重視的節日，眼看著敬老的日子快到了！尤其是很重視長照政策的新北市長侯友宜，更是特別致贈百歲人瑞萬元禮金、金鎖片，以敬老祈福，沒想到金山區公所竟闖下大禍，區長致贈百歲人瑞的賀卡，竟寫上輓聯所用「福壽全歸」四個字，將侯市長對百歲人瑞祝福變成了詛咒，讓接到的家屬惶恐不已。國際命學教授楊登嵙博士表示，「福壽全歸」四個字有詛咒人死之意，絕對不能用在還健在的百歲人瑞。

楊登嵙表示，新北市金山區送給百歲人瑞賀辭寫「福壽全歸」，意思是享福壽而歸道山，即全福、全壽、全終，也就是上了歲數的人壽終正寢。他說，絕對不能用在還健在的百歲人瑞，否則有詛咒人死之意。

▲命理師楊登嵙說：「福壽全歸」這四個字，絕對不能用「咒人死之意」。（圖／國際命學教授楊登嵙提供）

楊登嵙說，一定不能用在活人身上，通常用在年事高而有福者死亡的告別式場合題辭，最好只用在過世的男性人瑞，女性勉強。若萬一收到這種觸霉頭的賀卡該如何化解？楊登嵙說，首先用剪刀將賀卡剪成碎片（剪開），然後丟到門口（送出），再用掃把掃除丟棄（除霉），以免觸霉頭。

據了解，接到「福壽全歸」四個字賀卡的百歲人瑞家屬表示，實在不解，以為有新的用法，用手機拍照後，在臉書貼文表示，「感謝您們對老人家的祝福，賀卡上「福壽全歸」這四個字用在這裡對嗎？」引發網友熱議表示，「百歲人瑞的悲劇啊！很觸霉頭」，「百歲長輩活著好好的，卻當死人看」。

▲「真的很令人生氣耶！」民眾說，送百歲人瑞重陽禮，金山區長竟送給老人家這種祝賀詞。（圖／民眾提供）

「真的很令人生氣耶！」民眾說，送百歲人瑞重陽禮，金山區長竟送給老人家這種祝賀詞，實在太誇張了！福壽全歸是人死送輓聯在用，這是在詛咒老人嗎？《ETtoday新聞雲》記者上教育部重編國語辭典修訂本查詢，「福壽全歸」用途說的非常明確，是對年高而有福者死亡的題辭。

金山區長廖武輝臉書貼文表示，致贈中即有家屬告知卡片上的祝賀詞有誤，真的很感到抱歉，忙中有誤不夠嚴謹，我們會檢討，感謝告知卡片內容錯誤，在此向長者致歉，後續已逐戶拜訪致歉。

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▲教育部重編國語辭典修訂本查詢，「福壽全歸」用途說的非常明確，是對年高而有福者死亡的題辭。（圖／翻攝自「教育部重編國語辭典修訂本」）