台灣、尼加拉瓜簽署「郵務協議」　國際快件郵費可省70％！

▲總統蔡英文先前與尼加拉瓜總統奧德嘉會晤。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

外交部拉美司長俞大㵢20日表示，尼加拉瓜國營郵政與中華郵政於13日完成「國際快捷郵件標準協議」（EMS）異地簽署，並將在11月正式生效，未來能有效促進台尼雙邊郵務合作，便利兩國國際快捷郵件寄送。

我駐尼加拉瓜大使吳進木日前與尼加拉瓜郵電總局局長Nahima Díaz，出席見證尼國簽署儀式。外交部指出，台灣與尼加拉瓜完成「國際快捷郵件標準協議」（EMS）異地簽署，未來在11月生效後，政府、企業、民眾在中華郵政寄國際快捷郵件至尼加拉瓜，費用較國際快遞約可節省70%；此外，寄達的天數也可由30日減少至10至15日。

俞大㵢表示，尼加拉瓜國營郵政與中華郵政於10月13日完成「國際快捷郵件標準協議」（EMS）異地簽署，並於11月生效，未來可有效促進台尼雙邊郵務的合作，以便兩國國際快捷郵件寄送。

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