陸外交官攻擊我駐斐濟代表　國民黨氣炸：污辱中華民國

▲外媒報導，兩名中國外交官在台北代表處慶祝國慶晚會現場，攻擊了台灣代表團成員。（圖／翻攝Asia Pacific Report）

記者徐政璿／台北報導

兩名中國大陸的外交人員闖入我國斐濟代表處於10月8日舉辦的國慶晚會，逕自拍照、經勸導仍不願離去，甚至動手攻擊台灣代表處成員，甚至傳出被打到腦震盪。對此，國民黨19日上午也氣得抗議，稱這是對中華民國的汙辱，並表示不管什麼黨派都要挺第一線外交同仁。

《亞太報告》（Asiapacificreport）報導，10天前在斐濟首都蘇瓦發生了一次嚴重外交事件，2名中國大陸外交官在台北代表處慶祝國慶晚會現場，攻擊了台灣代表團成員。儘管台灣代表處成員要求他們離開，但中國大陸人員拒絕這樣做，甚至「嚴重毆打該成員」，使他需要住院治療。

外交部政次曾厚仁19日列席立法院外交國防委員會備詢，無黨籍立委林昶佐問及此事，曾厚仁隨即證實。他表示，這件事一發生，斐濟代表處就發電報回來，這兩位中共外交官先四處張望、離開後又很快回來，並在外面大聲叫囂，幾乎要破門而入，我外館人員制止時，雙方發生肉體衝突。

對此，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，外交官在第一線不分黨派為中華民國打拼，卻遭到如此無理對待，這是對中華民國的汙辱，國民黨嚴正抗議，「不管什麼黨派都要挺第一線外交同仁」，就算有外交豁免權，斐濟可以把這樣惡劣的行為列為不受歡迎人物。

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