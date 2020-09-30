聯合國大會12友邦發聲相挺　力促台灣納入聯合國體系





▲2020年聯合國大會開幕畫面。（圖／翻攝自「United Nations」）

文／中央社記者尹俊傑紐約29日專電

第75屆聯合國大會總辯論，台灣15友邦中，12國發聲挺台參與聯合國體系，較去年多一國。台灣防疫有成且慷慨援外，多位友邦元首與政府高層發言時大篇幅替台灣抱不平。

本屆聯大總辯論22日展開，29日結束。為台灣發聲的12友邦，依發言順序為帛琉、巴拉圭、馬紹爾群島、海地、諾魯、吐瓦魯、史瓦帝尼、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、貝里斯、尼加拉瓜；宏都拉斯、教廷、瓜地馬拉發言未提台灣。

與去年相比，在聯大總辯論替台灣執言的友邦多了巴拉圭、尼加拉瓜，少了瓜地馬拉。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，本屆聯大總辯論絕大多數國家以預錄影片形式發言。巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）親自出馬，再度替台灣發聲；尼加拉瓜則是3年來首度在總辯論替台灣仗義執言。

瓜地馬拉雖未在總辯論替台灣執言，但有個別致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），支持台灣參與聯合國體系，與宏都拉斯做法相同。

聯大總辯論每國發言限時15分鐘，但未強制執行。帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Esang Remengesau Jr.）、聖克里斯多福總理哈里斯（Timothy Harris）、聖露西亞總理查士納（Allen Michael Chastanet）今年發言提及台灣部分都超過2分鐘，強力敦促將台灣納入聯合國體系。

總統蔡英文29日表示，台灣的努力受到許多國家重視，她感謝友邦大力聲援台灣參與國際組織、共同對抗疫情，並為國際社會做出貢獻，這是台灣的目標，「我們絕不會退縮」。

除了總辯論執言，友邦致函聯合國秘書長也是聯大期間觀察重點之一。根據中華民國外交部，今年台灣14友邦連署或個別致函古特瑞斯，支持台灣參與聯合國體系。

10國參與連署，包括貝里斯、史瓦帝尼、海地、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、吐瓦魯；4國單獨致函，分別為瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭。

與去年相比，簽署聯名函的國家少了上屆聯大舉行期間與中華民國斷交的吉里巴斯；個別致函的友邦多了瓜地馬拉、尼加拉瓜。

教廷為聯合國觀察員，且非世俗國家，一向不在聯大總辯論替台灣執言或致函聯合國秘書長。往年參與連署的部分友邦代表遞函時，教廷都會派員參與，今年友邦集體遞函時間與安排尚未確定