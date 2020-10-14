尼加拉瓜「駐台大使」超正！　網暴動：歡迎漂亮的大使女士

▲原尼加拉瓜共和國駐台公使李蜜娜（Mirna Mariela Rivera Andino）接任為駐台特命全權大使。（圖／外交部提供）



記者林彥臣／綜合報導

外交部粉絲專頁14日晚間釋出尼加拉瓜共和國新任「駐台特命全權大使」相關訊息，並且附上大使李蜜娜（Mirna Mariela Rivera Andino）與外交部長吳釗燮的合照。但是因為大使女士的顏值太高，竟然讓網友留言小歪樓。

▲因為大使女士的顏值太高，讓網友的留言有點小歪樓。（圖／取自外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）臉書）



外交部粉絲頁發文表示，尼加拉瓜共和國新任「駐台特命全權大使」李蜜娜，今天向部長呈遞到任國書副本（正本給總統）部長除了歡迎這位今年年初就來台擔任駐台公使、曾為台灣獎學金生、銘傳大學國際企業學系 (Dept. of International Business, Ming Chuan University)校友的李蜜娜大使外，更盼望和這位與台淵源頗深的大使攜手深化台尼邦誼，為兩國關係注入新活力。

李蜜娜大使表示，台灣為尼國重要友邦，感謝台灣在尼國進行各項實際幫助，並增進尼國人民福祉的合作計畫，希望未來進一步提升兩國各領域的合作交流。

▲李蜜娜大使曾經在銘傳大學就讀，與台灣淵源相當深厚。（圖／取自外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）臉書）



網友在外交部臉書留言表示，「歡迎漂亮的大使女士」、「美麗又有智慧，珊卓布拉克！」、「有點漂亮」、「她很漂亮耶」、「蜜娜歡迎你」、「美麗優雅的大使，希望您能在台灣感覺舒適快樂，歡迎來到台灣」。

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