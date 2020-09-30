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聯合國大會2友邦接力挺台　尼加拉瓜3年來首發聲

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▲▼貝里斯外長艾林頓（Wilfred Elrington）在聯合國大會發言。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝里斯外長艾林頓以預錄影片在聯合國大會發言挺台灣。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約29日專電

聯大總辯論最後一天，友邦貝里斯、尼加拉瓜接力發聲挺台。尼加拉瓜外長蒙卡達敦促落實普遍性原則，讓台灣參與聯合國體系會議，為尼加拉瓜3年來首度在總辯論替台灣執言。

第75屆聯合國大會總辯論第6天，友邦貝里斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉都由外交部長代表發言。貝里斯、尼加拉瓜為台灣遭聯合國拒於門外抱不平，瓜地馬拉則未提及台灣。

本屆聯大總辯論22日展開，台灣15友邦都已發言，共12國發聲挺台，較去年多一國。

貝里斯外長艾林頓（Wilfred Elrington）在預錄影片中說，貝里斯堅信各國主權平等，所有人都應不受歧視且毫無例外地受益於聯合國憲章諾言，享有包括自決權在內的權利。

他說：「這項自決權也適用於中華民國（台灣）人民，他們持續遭聯合國及其機構排除在外，有違這項組織的目標。貝里斯敦促讓台灣全面參與聯合國體系。他們成功有效因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19），向盟友與其他國家伸出援手，充分展現他們有能力這麼做。」

蒙卡達（Denis Moncada Colindres）以西語發言。根據同步口譯，他表示，這場疫情影響所有國家，凸顯依包容、公平與正義打造國際經貿新秩序的必要性。此一新秩序須把健康當作普世人權，置於優先地位，尼加拉瓜要求投入戰爭的資源應用於生命與和平。

蒙卡達說：「疫情當前，落實普遍性原則攸關人類生存，如此一來，台灣才可能參與聯合國體系相關會議。」

這是2017年以來，尼加拉瓜首度在聯大總辯論替台灣仗義執言。去年尼加拉瓜未在聯大總辯論發聲挺台，也未聯名或個別致函；今年除發聲外，也個別致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），表達對台灣的支持。

瓜地馬拉外長布羅洛（Pedro Brolo Vila）發言通篇未提台灣。

去年聯大總辯論，時任瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）替台灣執言，為4年來首見。今年瓜地馬拉雖未在總辯論替台灣抱不平，但有個別致函古特瑞斯，支持台灣參與聯合國體系。

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