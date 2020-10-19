我駐斐濟代表遭攻擊頭部　外交部：送醫驗傷「通電全球外館」

▲兩名中國外交官在台北代表處慶祝國慶晚會現場，攻擊了台灣代表團成員。（圖／翻攝Asia Pacific Report）

記者徐政璿／台北報導

兩名中國大陸的外交人員闖入我國斐濟代表處於10月8日舉辦的國慶晚會，逕自拍照、經勸導仍不願離去，甚至動手攻擊台灣代表處成員。外交部次長曾厚仁19日表示，傷勢並不嚴重，當下送醫驗傷。外交部亞太司長曾瑞利則說，外交部已通電所有駐外使館提防中國大陸的惡劣行為。

《亞太報告》（Asiapacificreport）報導，10天前在斐濟首都蘇瓦發生了一次嚴重外交事件，2名中國大陸外交官在台北代表處慶祝國慶晚會現場，攻擊了台灣代表團成員。儘管台灣代表處成員要求他們離開，但中國大陸人員拒絕這樣做，甚至「嚴重毆打該成員」，使他需要住院治療。

曾厚仁19日列席立法院外交國防委員會備詢，他表示，這件事一發生，斐濟代表處就發電報回來，這兩位中共外交官先四處張望、離開後又很快回來，並在外面大聲叫囂，幾乎要破門而入，我外館人員制止時，雙方發生肉體衝突。

曾厚仁說明，中國大使館館員到我們場地騷擾，主要目的就是了解斐濟政要有誰參加我方活動。我方人員請他們離開，他們又回來、產生推擠衝撞等衝突，兩方人員都有稍微受傷，立刻送同仁到醫院。

在後續處理上，外交部亞太司長曾瑞利表示，已在第一時間慰問受傷的我國駐處人員，並請駐處立即向斐濟外交部及警政署提具人證及物證，我方並即向斐濟外交部表達對大陸大使館最嚴正的抗議。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，外交官在第一線不分黨派為中華民國打拼，卻遭到如此無理對待，這是對中華民國的汙辱，國民黨嚴正抗議，「不管什麼黨派都要挺第一線外交同仁」，就算有外交豁免權，斐濟可以把這樣惡劣的行為列為不受歡迎人物。

▼外交部次長曾厚仁。（圖／記者李毓康攝）