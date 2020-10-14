尼加拉瓜來台交換生接任駐台大使　外交部表達誠摯歡迎

▲原尼加拉瓜共和國駐台公使李蜜娜接任為駐台特命全權大使。（圖／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對原尼加拉瓜共和國駐台公使李蜜娜接任為駐台特命全權大使，外交部14日表達誠摯歡迎，並透露對方已向外交部長吳釗燮呈遞到任國書副本。

外交部指出，吳釗燮重申我國政府珍視與尼國的傳統邦誼，並歡迎李蜜娜履新，她年輕有為，將為台尼關係注入新活力，未來盼與她攜手深化台尼邦誼。



李蜜娜則表示，台灣為尼國重要的盟邦，台灣在尼國形象良好，並再次感謝台灣在尼國進行各項實際幫助並增進尼國人民福祉的合作計畫。未來希望可提升兩國各領域的合作與交流，讓台灣人更瞭解尼加拉瓜。

另外，對於李蜜娜的過去經歷，外交部透露，李蜜娜曾為台灣獎學金生，2018年畢業於銘傳大學國際企業系，2019年10月派任尼國常駐聯合國日內瓦分部代表團參事，2020年1月31日抵台擔任駐台公使。

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