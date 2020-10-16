岩壁固繩「風化」斷裂！28歲陽光妹尖叫急墜122米　當場慘死

▲28歲的蘿倫（Lauren Worrell）攀登紐西蘭城堡岩（Castle Rock），不幸從400英尺（大約122公尺）岩壁墜落死亡。（圖／翻攝New Zealand Police）

記者吳美依／綜合外電報導

28歲的科學家蘿倫（Lauren Worrell）與男友理查（Richard Graham）一起攀登紐西蘭的城堡岩（Castle Rock），她正要往下降時，卻不小心使用到一條嚴重風化、磨損的繩索，不幸從400英尺（大約122公尺）的岩壁墜落，當場死亡。

來自美國的蘿倫與男友定居於奧克蘭，擁有3年攀岩經驗，過去也曾一起征服城堡岩，未料2018年8月19日發生憾事。根據法庭文件，理查當時正在整理裝備，隱約瞥見女友站在下方4、5公尺的岩壁上，下一秒卻突然消失，「他聽到一聲尖叫，且在稍後傳來的另一個『碰』聲後就停止了，立刻想到最壞情況」，立刻撥打急救專線。

▲蘿倫先前也曾攀登城堡岩，未料這次發生憾事。（圖／auckland rescue helicopter trust annual report）

綜合Stuff、《每日星報》報導，附近2名攀岩者當時聽見上方傳來岩石滾落、「啪」的聲響與短促尖叫聲，抬頭就看見一名女子正在往下墜，身上仍纏著一條繩索。他們迅速趕到，發現蘿倫身受重傷，呼吸微弱。醫護人員稍後抵達，立刻實施心肺復甦術，但最後仍無法挽回其生命，當場宣布傷患死亡。

法醫羅布（Michael Robb）研判，蘿倫沿著岩壁往下降時，可能在繩上施加重量，因此滑倒，「綁在她身上的繩索因風化而斷裂，導致她從120多公尺的地方摔落死亡」。他認為，如果蘿倫當時沒有使用那條繩索，現在很可能還活著，建議民眾最好使用自己熟悉的裝備，也指出了攀岩本身的風險。

據悉，那根繩索透過2顆鑽進岩壁表面的岩栓固定在那裡。理查認為，雖然繩索嚴重風化，卻仍「完全能夠支撐一個人的重量」，且攀岩者把自己的繩索掛在岩栓上，是一個常見的行為，但他不知道蘿倫當時是否試圖下降。

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