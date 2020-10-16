美軍航母打擊群「布署南海」　宣示快速反應突發狀況

▲一架F/A-18E戰鬥機從隆納．雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）飛行甲板上起飛，在南海執行任務。（圖／U.S. Navy官方網站）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電

美國海軍今天宣布，包含雷根號航空母艦、戰鬥機聯隊、巡洋艦、驅逐艦等的雷根號航艦打擊群正部署於南海。美海軍並宣示對區域安全的承諾，「對任何突發事件能快速反應」。

美國海軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）15日發布新聞稿指出，尼米茲級核子動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）及所屬的打擊群今年第3度部署於南海。

雷根號航艦打擊群9月底在西太平洋演訓，結束兩年一度「勇敢之盾」（Valiant Shield）軍演後，10月航行經過菲律賓海，於10月9日到達印度洋進行安全演練。在印度洋部署不到一週，隨即折返南海。

太平洋艦隊官網貼出拍自雷根號航艦的縮時攝影顯示，雷根號這次到印度洋演訓，接著部署南海，兩度穿越麻六甲海峽（Malacca Strait）。

美軍在南海部署雷根號航艦及艦上的第5艦載機聯隊（Carrier Air Wing 5）外，還包括導向飛彈巡洋艦安提坦號（USS Antietam，CG 54）和2艘勃克級導向飛彈驅逐艦海爾賽號（USS Halsey，DDG 97）及馬侃號（USS John S. McCain，DDG 56）。

根據新聞稿，這次部署的目標為，致力維護美國與區域盟國及夥伴之間的安全協議，展示前進部署的海軍實力，對於區域內任何突發事件都能快速反應。

雷根號航艦打擊群指揮官維科夫（George Wikoff）表示，美軍持續與印太地區盟友及夥伴合作，促進區域穩定，「透過這次的部署，我們延續美國悠久傳統，維護海洋的合法使用，保障國際公海域的開放」。

軍方新聞稿指出，雷根號航艦打擊群例行與友邦及合作夥伴的海軍部隊整合，透過防空、反潛作戰、海上打擊、兵力防護等演訓，建立高規格備戰狀態。

新聞稿指出，這支部署於南海的美軍打擊群，正進行海上安全演習，包括戰鬥機和直升機的飛行演練，海上攻擊演練，水面和空中部隊的協同戰術訓練。