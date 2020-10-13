最狂1人政府…庫克群島新總理上台　17個部會首長都自己兼任

▲庫克群島由南太平洋一系列小島和島礁組成。（圖／CFP）



記者王致凱／綜合報導

南太平洋自治政府庫克群島（Cook Islands）新總理布朗（Mark Brown）近日上任，但他卻同時任命自己兼任17個部會首長職務，等同於「一人政府」。反對派人士批評，布朗此舉顯示他完全不信任其他人擔任閣員。

根據英國《衛報》報導，布朗除了擔任庫克群島總理外，還身兼外交部長、移民部長、財政部長、能源部長、警政部長和通訊部長等部會職務，同時他還負責掌管海洋自然資源、退休金政策、檢察總長等多項職務。

反對黨領袖布洛尼（Tina Browne）批評，政府首長職務如此分配，顯示出新總理對其他閣員的不信任。外界預期，布朗可能會在未來數月內將部分內閣事務分配給其他官員。

庫克群島是紐西蘭王國的一部份，與其他英聯邦國家一樣奉伊莉莎白二世女王為元首，所有島民也都是紐西蘭公民，但庫克島政府在內政上完全自治，唯有國防與外交事務由紐西蘭政府負責。

在新冠疫情大流行情間，庫克群島已經封鎖邊境長達數個月。布朗上台後表示，他希望能在12月以前與紐西蘭互相開放邊境。雙方原本在7月就有意建立「旅行泡泡」，但由於奧克蘭疫情升溫而不得不暫緩。

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