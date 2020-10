她在墓園「騎單車自摔」2警出動找不到！　17小時後成淋雨凍屍

▲英國一名56歲婦人騎單車經過墓園時自摔,低溫受困17小時,慘遭活活凍死。(示意圖/取自免費圖庫pexels)



記者吳美依/編譯

英國赫爾(Hull)的56歲婦人賈桂琳(Jacqueline Parsons)騎單車出門,經過威斯頓墓園(Western Cemetery)時不慎自摔,因腳踝受傷而無法移動。儘管好心路人協助報警,但她卻沒有等到任何救援,在低溫又下雨的戶外度過17小時,被發現時已遭活活凍死。

根據《鏡報》,目擊者2018年10月27日遛狗時經過墓園,卻聽見呼救,循聲找到倒在草地上的賈桂琳,趕緊報警處理。亨伯賽德(Humberside)警方下午4時45分接獲通報,派出2名員警前往搜索,卻一無所獲,直到隔(28)日上午9時30分左右才發現遺體。全案本周重啟調查,相關證據也被一一提出。

根據驗屍法庭,賈桂琳生前體溫驟降至攝氏35度以下,因失溫症(hypothermia)而喪生。法醫霍普(Dr Kirsten Hope)指出,死者腳踝受傷,且體內酒精含量略高於法定酒駕標準,這些都是導致死亡的原因之一,但若受害者被及時發現,就可以獲救。

Mum, 56, froze to death in cemetery after falling off bike and injuring her leghttps://t.co/A3WMix8rma pic.twitter.com/ub4tBEQWz8