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美前防長引韓戰為例　呼籲華府明確承諾「協防台灣」

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▲▼前線醫生參加在總統府前舉行的國慶大典遊行。（圖／路透）

▲美前國防部長呼籲華府承諾協防台灣。圖為前線醫生參加在總統府前舉行的國慶大典遊行。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國前國防副部長伍佛維茲（Paul Wolfowitz）投書《華爾街日報》，以韓戰的經驗為例，呼籲華府結束數十年來模稜兩可的對台政策，並明確承諾將會協助防衛台灣。

伍佛維茲舉例，「威懾」使得西柏林以自由城市的身分生存下來，儘管當時其政治地位比台灣更加模糊，軍事防衛立場也更薄弱。另據1995年公開的蘇聯文件，史達林不再擔心美國干預後，才重新召來北韓第一代獨裁領導人金日成，討論進攻南方的計畫。他認為，如果華府事先表態「強力反對北韓侵略」，就可以避免韓戰，「冷戰說明了一個必然結果，那就是缺乏決心將會招致災難」。

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲伍佛維茲以「本世代全球和平最大威脅」形容中國的入侵。圖為中國國家主席習近平。（圖／路透）

他指出，北京一直都對台灣表現出敵意，上周還釋出在台灣空域「實戰」的影片；中國入侵將成為本世代全球和平的最大威脅，但美國不一定只能在「美中正面衝突」與「放棄自由人民」之間二選一，另一種「威懾」的替代方案即明確承諾「反對中國入侵」，必要時刻甚至會使用武力，「防止戰爭的最好方法就是威脅開戰」。

美國1979年與北京關係正常化，國會通過《臺灣關係法》（Taiwan Relations Act）後，華府與台灣的關係就處於模稜兩可的狀態。伍佛維茲認為，儘管可能帶來巨大風險，但唯有明確的威懾承諾，才是完全符合美國長期立場，也就是台灣與大陸的分歧必須和平解決，不可使用武力、威脅動武，也不能由台灣單方面宣布獨立。

▲美國前國防副部長伍佛維茲（Paul Wolfowitz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伍佛維茲（Paul Wolfowitz）認為，美中應該互相協調軍事規畫。（圖／達志影像／美聯社）

伍佛維茲表示，中國國家主席習近平剔除「一國兩制」的概念，使得「和平解決方案」變得遙不可及，而根據過去經驗，經濟制裁與外交壓力不太可能改變局勢。他認為，世界各國應該做得更多，迫使北京實踐承諾，而若美國袖手旁觀，坐視台灣自治遭到武力粉碎，那將動搖東亞安全與穩定的根基。

伍佛維茲引述《台灣關係法》指出，「以非和平方式決定台灣未來的任何行為」都將被視為「美國的嚴重關切與擔憂」的威脅，為了使得此法有所意義，美國與台灣必須互相協調規畫軍事，如此一來，台灣的防禦將足以暫時抵擋攻擊，直到援助抵達。

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