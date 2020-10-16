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市政廳大會「同時隔空較勁」！川普答應和平移交權力　拜登轟防疫

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▲川普,電視直播,市政廳大會,NBC News。（圖／路透）

▲美國總統川普15日在邁阿密接受《NBC新聞》主辦的市政廳大會。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統大選倒數19天，儘管第二場辯論會取消，2位候選人15日晚間8時仍各自出席電視直播的市政廳大會，由於時間重疊，被外界認為「隔空較勁」意味濃厚。

川普在邁阿密佩雷斯藝術博物館（Pérez Art Museum Miami）接受《NBC新聞》採訪，替疫情期間舉行大法官提名典禮一事辯護，「嘿，我是總統。我必須看到大家，我不能待在地下室裡」，暗批拜登在疫情期間暫停競選活動數個月。

▲川普,電視直播,市政廳大會,NBC News。（圖／路透）

▲川普首度承諾，如果敗選，將接受和平移交權力。（圖／路透）

川普被問及首次辯論會前是否接受檢測時說，「我不知道，我甚至不記得了。我可以告訴你，我一直都在接受檢測」。他透露，目前已經沒有任何症狀，感覺「很棒」，但堅稱許多公衛專家對於口罩的防疫功效有著「不同的看法」。

此外，川普宣稱自己多年來都譴責白人至上主義，也譴責「反法西斯主義運動」（Antifa），「我譴責燒毀民主黨把持城市的左派人士」。他接著抱怨，「你們都沒有問拜登，他是否譴責『反法西斯主義運動』」。

川普提到，大家都一直詢問，如果敗選，是否願意和平移交權力，「答案是『是的』，我將會這麼做，但我希望這是一場誠實的選舉……和平過渡絕對是我想要的，但最理想的是，我不想要移交權力，因為我想要贏」。他仍在質疑大選結果的公信力，指控歐巴馬政府監控其2016年競選活動，卻沒提供任何證據。

▲拜登,電視直播,市政廳大會,ABC News（圖／路透）

▲拜登在費城出席《ABC新聞》主辦的市政廳大會。（圖／路透）

拜登在費城國家憲法中心（National Constitution Center）接受《ABC新聞》採訪，再度抨擊川普的防疫行動，「他說他沒有告訴任何人，因為他擔心美國人恐慌。美國人不會恐慌，他才恐慌」。他也表示，將要求總統在下一次辯論會前接受檢測。

拜登表示，若他主掌防疫，將遵循歐巴馬政府制定的疫情大流行計畫，第一步就是把美國人員送往中國，了解病毒資訊；此外，疫情初期應設立更多全國性標準，總統也該敦促美國人戴口罩，「他（川普）錯過了很多機會，一直說些不是事實的話……他只是一直在擔心股市（下跌）」。

▲拜登,電視直播,市政廳大會,ABC News（圖／路透）

▲拜登抨擊川普防疫與外交政策。（圖／路透）

拜登承諾取消川普的減稅政策，但將針對富人增稅，而非中產階級；被問及為何值得非裔族群支持時，強調補助低收入學校、協助首次購屋族等經濟與教育福利政策。他談及最高法院爭議時表示，將視參議院最終如何處理提名程序，決定是否支持「法院重組方案」（court-packing plan），促使大法官人數由9名增加至15名。

拜登被問及川普的外交貢獻時回答，「有一點，但不是全部」，抨擊總統沒有全面外交政策，傷害美國國際地位，「我們處於前所未有的孤立處境之中」。雖然他肯定川普協助穆斯林國家與以色列簽署關係正常化協議，但除此之外「我們在全世界都沒有獲得太多信任」。

《路透社》指出，美國目前大約超過1800萬張選票已經被投出，而這一場隔空較勁仍展示出美國選民的嚴重分歧。最後一場辯論會預計10月22日在田納西州納什維爾 （Nashville）登場。
 

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