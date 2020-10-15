報名要快　大溪區2020年全民健走運動抽大獎

▲市府副秘書長邱俊銘指出，大溪區公所今年舉辦健走活動，受理萬人報名參加。（圖／大溪區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

參加全民健走活動，好康多！桃園市大溪區公所將於11月7日舉辦「大溪區2020年全民健行活動」。大溪區公所為鼓勵民眾健走有益身心健康，凡報名參加活動民眾，走完全程可獲完走禮及摸彩抽大獎，萬名名額於10月20日9點起、同步開放網路、公所以及里辦公處3處管道報名，欲參加民眾報名要快！

▲走完全程可獲完走禮及摸彩抽大獎。（圖／大溪區公所提供）



大溪區公所15日於市府綜合會議廳舉辦2020年大溪區「低碳溪遊，健康樂活」全民健行活動記者會，市府副秘書長邱俊銘指出，大溪區公所去年舉辦健走活動，受理報名當天秒殺額滿。因此今年名額有萬名，活動一律採取事先報名，於20日上午9點起同步開放網路、公所以及里辦公處3種報名管道，10月23日下午4點截止報名，額滿截止。

網路報名限額3,720名，公所報名限額1,800名；大溪居民也可以至里辦公處報名，每里開放160個名額，希望能以多元管道讓更多民眾參加活動。報名成功的民眾，活動當天6點至7點至主會場完成報到手續，走完全程核章即可兌換知名運動品牌─飛狼的時尚單肩包，還能參加摸彩活動，計有捷安特電動自行車、50吋液晶電視、Switch主機、掃地機器人及氣炸鍋等47項市值超過20萬元的禮品，歡迎民眾來運動抽大獎！

大溪區長陳嘉聰指出，今年的大溪健走路線，選擇在剛落成的「石門水庫溪洲旅遊服務區」起走出發，健行路線全長約5.5公里，途經大漢溪畔自行車道、螢光蝶舞綠濕地、溪州福山巖等知名景點，帶領民眾體驗溪洲地區的觀光、生態與信仰特色，並邀請到福山巖三太子、丫桃園哥、艾克樂團等團體來到現場與民眾同歡。

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