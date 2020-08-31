觀光博覽會花蓮館預告秋冬活動開跑　可抽50吋電視與YARIS

▲花蓮館集結住宿、溫泉、伴手禮、旅遊業等有8家業者共同參展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

「2020台北國際觀光博覽會」，8月28日起至31日一連四天，在台北世貿一館舉行，花蓮縣政府為推廣觀光旅遊，籌組花蓮館參加同時也邀請花蓮人氣伴手禮業者進行試吃推廣，將在地獨有的旅遊特色分享給民眾，讓大家在視覺及味覺獲得雙重體驗，同時也預告花蓮秋冬季活動即將開跑。

花蓮館今年有8家業者共同參展，集結住宿、溫泉、伴手禮、旅遊業等業別，只要到花蓮館就能一次滿足旅客所有需求，現場洽詢民眾絡繹不絕，預告接下來展期的好成績。另為預告10月17日至22日「109年全民運動會」在花蓮，現場佈展設計也特別融合大會吉祥物-「紅面鴨」元素，希望喜愛運動的全國各地朋友，能到花蓮為選手加油。

為擴大三倍券發行的成效，縣府於7月15日起推出「來花蓮逛商圈吃夜市每月抽電視」及第二波加碼送活動，只要在今年12月31日前，於花蓮市東大門夜市、形象商圈、舊鐵道景觀商圈、百年老街商圈、明義商圈及石藝大街的合作店家，使用「振興三倍券」單筆消費額滿新台幣200元，即可兌換1張抽獎券，有機會抽中50吋電視、花蓮富里米、高級烤肉爐等好禮；東大門夜市攤商也聯合推出多種套餐組合，1張200元券最高可吃300元。此外，於今年6月20日至11月15日，國人參加旅行團或自由行者，只要在花蓮合法旅宿業住宿，並至「玩花蓮、抽豐田」活動官網登錄，皆可參加「玩花蓮、抽豐田」獎勵旅遊案就有機會，將豐田汽車YARIS開回家！

▲參與業者現場舉辦試吃活動，也大推花蓮秋冬季活動即將開跑。

為活絡國內旅遊，鼓勵合法旅行社帶團至花蓮旅遊，縣府也特別推出「旅行社獎勵計畫」，活動期間只要旅行社帶團到花蓮累計達一定人數，至少在花蓮合法旅宿業住宿1晚，即可獲得獎勵金，於活動期間，帶團人數得合併計算，依申請送達順序審核及核撥獎勵金，申請至經費用罄為止。

張志翔副處長指出，今年花蓮秋冬季強檔活動如同派對般精彩可期，8月1日至10月15日起連續76天赤科山 &六十石山的金針花季，及10月18日至11月16日「2020太平洋靚彩節」，以科技、聲光等融入花蓮特色意象，建置主秀展區及各特色主題區，打造具花蓮特色之夜間遊逛景點 。還有11月21日至12月20日「2020太平洋溫泉季」等多項活動也將接力登場，要讓民眾在秋冬季Fun輕鬆遊花蓮，歡迎各位好朋友闔家蒞臨花蓮，相關活動詳情請見花蓮觀光資訊網。（http://tour-hualien.hl.gov.tw/）。

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