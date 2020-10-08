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回收手機拿好康！10月手機回收可抽新機　都是名牌大款

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▲花蓮縣內13鄉鎮市公所上班時間協同辦理兌換活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣內13鄉鎮市公所上班時間協同辦理兌換活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年10月為「手機回收月」，環保署自2019年首度辨理手機回收活動，共計回收2萬3241支手機，約可得到1公斤黃金及6公斤銀，回收的稀有金屬價格約達新台幣190萬元。今年將延續舉辦回收抽新機活動，活動時間為10月1日至10月31日止。

民眾至https://pra.ftis.org.tw/登入序號後，即可參加抽獎活動，抽獎登錄時間為10月15日至11月1日中午12點止，而這次回收舊手機將有機會獲得iPhone、Samsung Galaxy、ASUS ZenFone等新型手機。

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▲花蓮縣內13鄉鎮市公所上班時間協同辦理兌換活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲廢手機回收標準。

花蓮縣環境保護局為常駐兌換點外，為擴大兌換成效，另於縣內13鄉鎮市公所上班時間協同辦理兌換活動，此外辦理宣導活動時，也將同時辦理手機兌換活動，相關兌換地點及時間可至臉書搜尋「花蓮資源回收走透透」粉絲專業中查看，而粉絲專頁也提供許多資源回收相關訊息，也歡迎民眾加入粉絲專頁。

▲花蓮縣內13鄉鎮市公所上班時間協同辦理兌換活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲抽獎登錄説明。

民眾回收手機時，務必依照三步驟「檢」、「刪」、「排」讓您安心，第一步「檢」，定期檢視家中壞掉或不再使用的手機。第二步「刪」，回收手機前自行先刪除個資，避免個資外洩；將手機設回原廠設定或至各品牌手機官網或門市查詢刪除個資的方式。第三步「排」，將廢手機交付清潔隊、通路賣場、電信業及手機品牌門市回收管道。

環保局局饒忠表示，舊手機閒置在家中除了浪費也可能造成危險，手機內部其實隱藏有許多可用資源，如金、銀等有價金屬，因此，廢手機、旅充、鋰電池等都是要回收的資源回收項目。

環保局特別溫馨提醒，民眾參加「手機回收月」活動，回收一支廢手機可獲得一個抽獎序號，但一組身份證字號僅能獲得一次抽獎機會，所以，大家可以相約親朋好友一起來回收。此外，在將廢手機回收前，記得先將手機內的個人資訊及通訊資料清除乾淨，也別忘了取出外接的擴充記憶卡，小小動作做回收，保護個資不外洩。

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