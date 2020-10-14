花蓮全民運好康！與吉祥物意象合照上傳粉絲頁...送千枚Q幣

▲▼全民運即將登場，全台各地皆可看到全民運廣告意象，花蓮縣政府推出與意象合照上傳FB抽Q幣活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全民運動會將於10月17日至22日在花蓮盛大舉辦，全台各地皆可看到全民運動會的廣告意象，花蓮縣政府推出與意象合照上傳FB抽Q幣活動，活動自即日起至22日止，獎項包括「花蓮好Q」Q幣1000點10份及100點300份(1點等同於1,000元)，Q幣可在花蓮超過200間店家使用。

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花蓮縣政府與台北捷運、客運、轉運站、全國的台灣大車隊計程車合作宣傳全民運，全台多處可見全民運動會的意象及吉祥物平平、安安的俏皮身影。10月22日前完成2個步驟，就有機會拿到1000點Q幣：首先找到花蓮全民運意象，與意象一起合照（不限本人、朋友或家人的照片），上傳至FB花蓮觀光粉絲團中此活動文章的留言處，並且公開分享該篇FB文章，詳細活動辦法及全民運意象露出處請見FB花蓮觀光粉絲團活動文章https://reurl.cc/XkZm6E)。

花蓮縣政府觀光處張志翔代理處長表示，歡迎大家來花蓮觀賞全民運動會精彩的賽事，晚間可到太平洋公園參加「2020太平洋靚彩節」，活動配合全民運於10月17日開幕、持續到11月15日，以「星空花蓮」為主軸，運用光影結合太平洋公園原有自然地景之美，創作出各式浪漫又具特色的夜間光影裝置藝術，將太平洋南濱段打造成兼具美感及科技感的夢想空間。

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