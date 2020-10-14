　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

吉安好康報你知！深度旅遊2.0版　2天1夜限量優惠千元有找

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼花蓮吉安鄉推出深度旅遊路線「2.0版」，共六條好玩主題遊程。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

花蓮吉安鄉推出深度旅遊路線「2.0版」，共六條好玩主題遊程。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉於2020年從368個鄉鎮脫穎而出，獲得觀光局評選為「經典山城小鎮」，獲得100萬元的補助經費辦理經典小鎮系列遊程，即日起推出吉安鄉特色「小旅行體驗遊程」並開始開放報名。鄉長游淑貞更於日前前往宜蘭接受媒體專訪，行銷吉安的的自然環境及人文景觀之美，透過多元視角，帶領民眾探索最道地的吉安味。

▲▼花蓮吉安鄉推出深度旅遊路線「2.0版」，共六條好玩主題遊程。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

另外，值得一提的是，游淑貞受訪時，同時透過網路直播的方式將節目在網路視訊平台播送，以更積極的行動邁出步伐，「走出花蓮、行銷吉安」，讓更多的全台民眾，都能藉由節目與網路平台，來認識吉安田園的阡陌縱橫、洄瀾灣的壯闊美麗，以及吉安族群多元的美味及人情味。

▲▼花蓮吉安鄉推出深度旅遊路線「2.0版」，共六條好玩主題遊程。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

游淑貞表示，吉安鄉公所2019年首推旅遊行程，獲得許多民眾的喜愛，為回饋民眾對吉安鄉的熱情與愛護，公所特別結合交通部觀光局的補助經費，推出深度旅遊路線「2.0版」，也就是這次推出的吉安鄉特色「小旅行體驗遊程」。希望讓更多的遊客感受在地自然生態田園景觀、體驗先民開墾遺跡農村文化、鐵馬環繞全鄉完整自行車路網，品嘗道地特色美食，享受山水之間的慢活樂趣，更讓來訪遊客感受吉安好客的人文風情。

▲▼花蓮吉安鄉推出深度旅遊路線「2.0版」，共六條好玩主題遊程。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

此次推出吉安特色「小旅行體驗旅程」十分精采豐富，不僅有結合花蓮縣全民運之「運動旅遊體驗趣」，另外還有吉安特有「海誓山盟移民村」、「巴歌浪之旅」、「MY吉安親子田園體驗趣」等，共六條好玩主題遊程。是結合歷史文化、族群特色、私房景點，是自然、人文兼具並深入在地生活的優質體驗。

▲▼花蓮吉安鄉推出深度旅遊路線「2.0版」，共六條好玩主題遊程。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

透過OTT網路直播的將節目在網路視訊平台播送。

不僅如此，每一個體驗遊程的價格，都有一千元以下的限量優惠。以巴歌浪之旅為例，在台北出發到吉安，透過OTT網路直播的將節目在網路視訊平台播送。可以騎自行車逍遙遊，住在舒適的民宿享受烤肉與晚風，第二天還有原住民獵人體驗活動並享用風味餐，二天一夜的行程只需要優惠價九百五十元。非常超值！也希望吉安的鄉親好朋友推薦給外地的親友，讓更多的民眾認識吉安、愛上吉安。

吉安鄉公所特推吉安「小旅行體驗旅程」自109年10月18日起至11月6日，歡迎民眾把握機會踴躍報名參加。詳情請洽吉安鄉公所文化及觀光發展所038542993，或上吉安鄉公所官網及臉書查詢。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
開南大學大四男5樓墜落！同學目擊嚇傻　送醫不治
快訊／《黑澀會》洪詩大方認愛！熱戀李運慶ING首發聲
佛系上班族輕鬆存到1個億！日男51歲果斷退休　甩開妻小超自由
史上最強大「iPhone 12」問世！全系列規格、上市資訊大
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

進入洋蔥育苗期　高雄區農改場籲農友注意病害防治

不讓長輩舟車勞頓　中市府：明天起社區施打疫苗僅限65歲以上

吉安好康報你知！深度旅遊2.0版　2天1夜限量優惠千元有找

統一獅致贈台南三級棒球隊練習服及棒球帽　黃偉哲：好裝備加持會帶來好成績

「每天來回160公里」參加照服員訓練　她結訓大喊：我做到了

強化騎士行車安全　台南市府嚴格要求8米以上路口孔蓋抗滑值需達標

布丁控看過來！連4天85度C大杯冰布丁奶茶第2杯10元

石門水庫營運56年首次沒有颱風進集水區　桃園實施夜間減壓供水

昔使用復巴今成捐贈者　翁仁伻、翁玫郁兄妹行善願捐贈「顯英號」

認養黃墘溪沿岸3.8公里　邱奕勝肯定桃園黃墘溪水環境巡守隊付出

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

進入洋蔥育苗期　高雄區農改場籲農友注意病害防治

不讓長輩舟車勞頓　中市府：明天起社區施打疫苗僅限65歲以上

吉安好康報你知！深度旅遊2.0版　2天1夜限量優惠千元有找

統一獅致贈台南三級棒球隊練習服及棒球帽　黃偉哲：好裝備加持會帶來好成績

「每天來回160公里」參加照服員訓練　她結訓大喊：我做到了

強化騎士行車安全　台南市府嚴格要求8米以上路口孔蓋抗滑值需達標

布丁控看過來！連4天85度C大杯冰布丁奶茶第2杯10元

石門水庫營運56年首次沒有颱風進集水區　桃園實施夜間減壓供水

昔使用復巴今成捐贈者　翁仁伻、翁玫郁兄妹行善願捐贈「顯英號」

認養黃墘溪沿岸3.8公里　邱奕勝肯定桃園黃墘溪水環境巡守隊付出

一生必訪！茂林最美翩翩蝶影季節　百萬級夢幻紫蝶幽谷

米飯別放冷藏保存！日專家曝「冷凍口感完勝」：這溫度澱粉老更快

徐巧芯千字文嘆「七年級生得罪誰」：多數人理想不比每月9萬元

詹姆士連扒2碗鱘龍魚滷肉飯！大推「農村廚房」：看見台灣獨特飲食文化

美軍機深夜來台！「四邊形繞圈」巡邏6小時　飛行路徑曝光

iPhone 12與12 Pro「差異不大卻貴5400元」？　果粉1點必買：無價

費里曼24小時內連2戰開砲　轟出隊史21年來紀錄

台美提案「測」民進黨底線　朱鳳蓮：大是大非問題不容試探

南卡颱風重創越南釀39死　吳釗燮第一時間致電慰問

深圳特區成立40周年　習近平：堅持全面開放「引進來、走出去」

地方熱門新聞

台南國慶焰火高掛破爛白旗

絲瓜變苦他照吃　烙賽三天掛急診

水情吃緊　桃園實施夜間減壓供水

85度C大杯冰布丁奶茶第2杯10元

新北表揚特優里長及績優民政人員

「每天來回160公里」受訓　她結訓大喊：我做到了

兒子意外遭人砍死市議會慰問

桃園國際風箏節　空中「星際箏霸戰」

澳華僑為子求神帽　添油香百澳元

昔使用復巴今成捐贈者　翁姓兄妹行善

直播主胡凱彬　中秋送街友月餅

邱奕勝肯定　黃墘溪水環境巡守隊付出

中市府：明天起社區施打疫苗僅限65歲以上

經發局稽查總站夜市　勒令停業！

更多熱門

相關新聞

少女玩水上摩托車跌落　下體+直腸撕裂傷大出血

少女玩水上摩托車跌落　下體+直腸撕裂傷大出血

1名15歲少女日前利用連假，與家人到墾丁旅遊，並玩水上摩托車卻不慎跌落，造成下體陰部至直腸受傷大出血，被緊急送往恆春旅遊醫院治療後轉院，目前已無大礙；醫師提醒，最近幾年女性遊客玩水上摩托車不時發生下體意外受傷情事，玩搭乘水上摩托車要儘量外加衣褲裝保護下半身，確保安全。

快訊／吳釗燮：帛琉團體行「通過機率大」

快訊／吳釗燮：帛琉團體行「通過機率大」

公費對象憂打不到流感疫苗 疾管署：限量難加訂

公費對象憂打不到流感疫苗 疾管署：限量難加訂

開工咖啡買1送1！下午秒揪同事喝

開工咖啡買1送1！下午秒揪同事喝

一眼認出台灣人！網曝「3關鍵」特徵

一眼認出台灣人！網曝「3關鍵」特徵

關鍵字：

吉安好康深度旅遊2.0版限量優惠經典小鎮

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

iPhone 12報到！7大亮點一次看

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

台灣iPhone 12週五開放預購、23日上市

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

爆料達人：iPhone 11、XR、SE 明起將降價！

走出阿翔不倫戀…謝忻新歡曝光！

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面