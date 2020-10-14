吉安好康報你知！深度旅遊2.0版　2天1夜限量優惠千元有找

▲花蓮吉安鄉推出深度旅遊路線「2.0版」，共六條好玩主題遊程。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉於2020年從368個鄉鎮脫穎而出，獲得觀光局評選為「經典山城小鎮」，獲得100萬元的補助經費辦理經典小鎮系列遊程，即日起推出吉安鄉特色「小旅行體驗遊程」並開始開放報名。鄉長游淑貞更於日前前往宜蘭接受媒體專訪，行銷吉安的的自然環境及人文景觀之美，透過多元視角，帶領民眾探索最道地的吉安味。

另外，值得一提的是，游淑貞受訪時，同時透過網路直播的方式將節目在網路視訊平台播送，以更積極的行動邁出步伐，「走出花蓮、行銷吉安」，讓更多的全台民眾，都能藉由節目與網路平台，來認識吉安田園的阡陌縱橫、洄瀾灣的壯闊美麗，以及吉安族群多元的美味及人情味。

游淑貞表示，吉安鄉公所2019年首推旅遊行程，獲得許多民眾的喜愛，為回饋民眾對吉安鄉的熱情與愛護，公所特別結合交通部觀光局的補助經費，推出深度旅遊路線「2.0版」，也就是這次推出的吉安鄉特色「小旅行體驗遊程」。希望讓更多的遊客感受在地自然生態田園景觀、體驗先民開墾遺跡農村文化、鐵馬環繞全鄉完整自行車路網，品嘗道地特色美食，享受山水之間的慢活樂趣，更讓來訪遊客感受吉安好客的人文風情。

此次推出吉安特色「小旅行體驗旅程」十分精采豐富，不僅有結合花蓮縣全民運之「運動旅遊體驗趣」，另外還有吉安特有「海誓山盟移民村」、「巴歌浪之旅」、「MY吉安親子田園體驗趣」等，共六條好玩主題遊程。是結合歷史文化、族群特色、私房景點，是自然、人文兼具並深入在地生活的優質體驗。

▲透過OTT網路直播的將節目在網路視訊平台播送。

不僅如此，每一個體驗遊程的價格，都有一千元以下的限量優惠。以巴歌浪之旅為例，在台北出發到吉安，透過OTT網路直播的將節目在網路視訊平台播送。可以騎自行車逍遙遊，住在舒適的民宿享受烤肉與晚風，第二天還有原住民獵人體驗活動並享用風味餐，二天一夜的行程只需要優惠價九百五十元。非常超值！也希望吉安的鄉親好朋友推薦給外地的親友，讓更多的民眾認識吉安、愛上吉安。



吉安鄉公所特推吉安「小旅行體驗旅程」自109年10月18日起至11月6日，歡迎民眾把握機會踴躍報名參加。詳情請洽吉安鄉公所文化及觀光發展所038542993，或上吉安鄉公所官網及臉書查詢。

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