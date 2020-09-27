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中秋國慶連假送好康！搭北花國道客運往返　請你喝咖啡吃麻糬

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▲徐榛蔚與統聯朱玉書總經理（左一）、首都客運李博文董事長（左二）、台北客運李建文總經理（右二）合影。

徐榛蔚與統聯朱玉書總經理（左一）、首都客運李博文董事長（左二）、台北客運李建文總經理（右二）合影。

記者王兆麟／花蓮報導

蘇花改通車後，繼推動北花國道客運，為更進一步推動花蓮公共運輸，花蓮縣政府從去年8月公告新闢路線，規劃「306花蓮火車站-慈濟科技大學」、「307慈濟科技大學-東大門夜市」及「308飯店接駁線」等三條新闢市區客運路線， 9月28日起將3線一起通車營運。

花蓮縣長徐榛蔚26日出席三家客運共同舉行通車典禮，她表示，花蓮現在好「近」，因應蘇花改通車後，縣府為整合花蓮站前公共運輸，積極向交通部公路總局爭取七千萬興建花蓮先期轉運站已在施工階段，將於明年完工，規劃13個月台，預計有9家客運業者進駐，結合長途及短途搭乘客運的人流、車流匯聚，優化花蓮的公共運輸系統。

另外，縣府去年爭取花東基金，辦理花蓮縣偏鄉公共運輸服務升級計畫，預計109年到111年將陸續設置本縣轄區內台9及台11線智慧站牌共400座，今年底計畫完成第一期預計共13座智慧站牌及5座候車亭。

不畏疫情影響，首都客運、臺北客運及統聯客運繼續進駐花蓮市區客運路線的交通市場，顯示營運經驗豐富的三家客運皆看好花蓮公共運輸市場，花蓮縣長徐榛蔚特別感謝三家客運業者對花蓮交通深具信心，3條市區客運路線同時啟用，分別直達校園、直達飯店、直達東大門夜市，貫穿市區精華地區兼顧在地及外地需求，為花蓮交通上的一大邁進。

面對即將到來的中秋雙十連續假期，中央為紓解花蓮交通投入諸多關心，公路總局研擬各項轉乘及優惠方案。其中包含：國道客運北花線來回票400元優惠、鐵公路轉乘基本里程免費等。地方配合中央政策，連假期間，花蓮縣政府加碼一，9月30日到10月11日連續12天，搭乘北花國道，花蓮跟您好麻吉請您品咖啡吃麻糬，加碼二再提供民眾只要搭北花國道客運來到花蓮，憑票根至花蓮租車業者就享有折扣優惠，讓遊客在地有腳多元交通任遊花蓮。

不僅如此，連假過後配合全民運的到來，縣府與國道客運合作再度加碼三，延長國道客運北花來回票400元的優惠到10月底！讓民眾連假過後，繼續搭乘北花國道串聯市區客運一同暢遊花蓮，一起精彩全民運!更多最新的花蓮交通資訊，歡迎民眾查詢花蓮交通e點通。

蘇花改通車後，繼推動北花國道客運，為更進一步推動花蓮公共運輸，花蓮縣政府從去年8月公告新闢路線，規劃「306花蓮火車站-慈濟科技大學」、「307慈濟科技大學-東大門夜市」及「308飯店接駁線」等三條新闢市區客運路線， 9月28日起將3線一起通車營運。

▲徐榛蔚與統聯朱玉書總經理（左一）、首都客運李博文董事長（左二）、台北客運李建文總經理（右二）合影。

3 條新闢市區客運路線， 9月28日起一起通車營運。

花蓮縣長徐榛蔚26日出席三家客運共同舉行通車典禮，她表示，花蓮現在好「近」，因應蘇花改通車後，縣府為整合花蓮站前公共運輸，積極向交通部公路總局爭取七千萬興建花蓮先期轉運站已在施工階段，將於明年完工，規劃13個月台，預計有9家客運業者進駐，結合長途及短途搭乘客運的人流、車流匯聚，優化花蓮的公共運輸系統。

另外，縣府去年爭取花東基金，辦理花蓮縣偏鄉公共運輸服務升級計畫，預計109年到111年將陸續設置本縣轄區內台9及台11線智慧站牌共400座，今年底計畫完成第一期預計共13座智慧站牌及5座候車亭。

不畏疫情影響，首都客運、臺北客運及統聯客運繼續進駐花蓮市區客運路線的交通市場，顯示營運經驗豐富的三家客運皆看好花蓮公共運輸市場，花蓮縣長徐榛蔚特別感謝三家客運業者對花蓮交通深具信心，3條市區客運路線同時啟用，分別直達校園、直達飯店、直達東大門夜市，貫穿市區精華地區兼顧在地及外地需求，為花蓮交通上的一大邁進。

面對即將到來的中秋雙十連續假期，中央為紓解花蓮交通投入諸多關心，公路總局研擬各項轉乘及優惠方案。其中包含：國道客運北花線來回票400元優惠、鐵公路轉乘基本里程免費等。地方配合中央政策，連假期間，花蓮縣政府加碼一，9月30日到10月11日連續12天，搭乘北花國道，花蓮跟您好麻吉請您品咖啡吃麻糬，加碼二再提供民眾只要搭北花國道客運來到花蓮，憑票根至花蓮租車業者就享有折扣優惠，讓遊客在地有腳多元交通任遊花蓮。

不僅如此，連假過後配合全民運的到來，縣府與國道客運合作再度加碼三，延長國道客運北花來回票400元的優惠到10月底！讓民眾連假過後，繼續搭乘北花國道串聯市區客運一同暢遊花蓮，一起精彩全民運!更多最新的花蓮交通資訊，歡迎民眾查詢花蓮交通e點通。

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中秋國慶連假好康北花國道客運咖啡麻糬全民運

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