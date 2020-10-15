花蓮東大門夜市徵「青年夜市頭家」　百家爭鳴報名破兩百件

▲花蓮東大門觀光夜市青年創業攤位招商遴選，報名截止日計收到兩百多件申請。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

「青年創業」，是創造一個事業跟創出一個未來。花蓮縣政府於9月中推出「夜市頭家」 花蓮東大門國際觀光夜市—青年創業攤位招商遴選計畫，透過公開招募鼓勵正值創業初期的青年進駐東大門夜市經營，而截至報名截止日收到報名件數共兩百多件，可見東大門夜市的吸引力不僅是觀光客，連在地創業青年都竭盡全力欲取得進駐資格。

今年正值東大門夜市兩年一約到期年限，花蓮縣政府為落實青年創業輔導，規劃將本年度空出攤位優先讓青年創業者進駐，除了達到輔導創業提供實體營運平台外，更希望讓年輕的創意展現在夜市裡，在新舊攤位揉雜中創造出東大門夜市的新氣象。

花蓮縣政府表示，「創業」是近年花蓮青年返鄉的趨勢，許多學成畢業或是出師開店的年輕人，都選擇回到故鄉開啟人生另一條道路，不難發現近幾年花蓮的巷弄街道中出現了不少特色餐車、文青小攤販及各式新意百出的小店，這些店家不外乎有著吸睛力十足的外觀，甚至有著使人一試成主顧的特色商品，這都顯現花蓮因為這些新興的小店家開拓新的觀光藍圖。

花蓮縣政府青年發展中心執行長明良臻指出，本次青年創業攤位招商評選重點有三，「創意」、「企劃」以及「經營」，透過營運計劃書了解青年創業者對自己目前營運狀況概述，同時檢視目前使用的營運模式是否需要強化的地方，希望青年朋友在創業路上不僅只是要賺得收入，更要賺得事業經營的方法，而獲選進駐的商家後續青年發展中心將會開設培力課程，精進相關創業技能。



本次東大門夜市青年創業攤位招商遴選收件2百多件，目前正進行資格審查，爾後成立市場經營及微商經營領域評選小組接續計劃書內容及商品內容審查，審查重點聚焦「營運規劃」及「商品創意性」上，預計11月獲選結果出爐。

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