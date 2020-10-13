洪秀柱與劉結一會面：兩岸不來往是最傷腦筋的一件事

▲國民黨前主席洪秀柱與大陸國台辦主任劉結一會面。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／浙江杭州報導

國民黨前主席洪秀柱今（13）日出席浙江舉行的兩岸青年發展論壇。洪秀柱繼昨日與省委書記袁家軍會面後，在論壇開幕前也與大陸國台辦主任劉結一會面。洪秀柱表示，舉辦青年論壇的原因在於，「兩岸不來往、彼此不了解，這個結是解不開的，解不開結還惡言相向，是現在最傷腦筋的一件事。」

劉結一提到，兩岸交流以及血濃於水的事實是擋不住的，目前兩岸關係複雜嚴峻，「根本原因是極少數台獨分裂份子，勾結外部勢力，進行挑釁，我們願意團結廣大台灣同胞，遏止謀獨的挑釁，才是兩岸和平之道。」劉結一強調，兩岸同胞應團結，共同維護民族大義，「正義始終會戰勝邪惡。」

▲洪秀柱與劉結一於杭州兩岸青年發展論壇開幕式前會面。（圖／記者魏有德攝）

洪秀柱表示，兩岸形勢複雜嚴峻有很多因素，最重要的是台灣內部聲音有很大的歧異，「我們從小受的教育，對於民族精神及認同是毫無疑問的，因為課綱改變，讓年輕人觀念及對歷史的認知出現了偏差，所以引起了不一樣的想法。」

第三屆浙江兩岸青年發展論壇今日舉行，以「攜手共築美好家園」為主題，共計260餘名兩岸相關青年及人士參與，主旨為打造兩岸青年交流合作、手足相依及共謀發展的盛會。據了解，本次論壇還邀請大陸知名抗疫專家李蘭娟院士，進行專題演講，向與會人士分享抗疫經驗。

