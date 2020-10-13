浙江兩岸青發論壇開幕　劉結一：篡改教科書，自斷根脈、自毀長城

▲大陸國台辦主任劉結一。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／浙江杭州報導

第三屆浙江兩岸青年發展展論壇今（13）日舉行開幕式，受疫情影響，參與人數雖不及往年多，仍吸引約260餘名兩岸相關青年及人士參與，包括從台灣專程趕來與會的國民黨前主席洪秀柱。大陸國台辦主任劉結一在開幕式上致詞時表示，兩岸青年追逐個人夢想，取決於國家民族，「篡改教科書、去中國化是自斷根脈、自毀長城的行為。」

▲新冠肺炎疫情影響下，浙江青發論壇仍有約600餘名兩岸青年及相關人士參加。（圖／記者魏有德攝）

劉結一指出，兩岸青年追逐個人夢想，離不開家人親人。他舉例，有一批80後90後台籍社區助理，投身大陸美麗鄉村建設及農業農村振興，在不同領域及崗位，推動兩岸交流活動，「用正義及理想突破某些人設置的障礙。」

劉結一強調，篡改教科書、去中國化等自斷根脈、自毀長城的行徑，只會剝奪台灣年輕一代接受中華文化的滋養與權利，「相信台灣青年能明辨是非，與大陸同胞一道，弘揚中華文化。」

▲國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱 。（圖／記者魏有德攝）

洪秀柱在開幕式致詞時也提到，九二共識是兩岸互信基礎的定海神針，「兩岸同屬一中，兩岸同胞絕不可兵戎相見，終有一天兩岸同胞可以攜手共築美好家園。」洪秀柱強調，兩岸經過七十多年分治，都是中國人及炎黃子孫，謀求國家統一也各自規範在兩岸的法律中，「青年的優勢在於沒有上一代的恩怨情仇，可以更宏觀務實地尋求解決之道，未來和平統一定有這一代的年輕人參與。」

▲浙江省委書記袁家軍於第三屆青發論壇開幕式上致詞。（圖／記者魏有德攝）

本屆浙江兩岸青發論壇開幕式後，邀請大陸工程院院士李蘭娟就新冠肺炎疫情及抗疫過程，向與會人士分享第一線抗疫經驗，其後，在浙江生活的兩岸青年周百祥、許晉銘及邵政鎵等人，相互討論、分享透過電商及新業態的個人創業經驗。