「商店綜合保險」套裝來了！一次保障財產、公共意外及停業損失3大風險

▲開店創業有「商店綜合保險」轉嫁經營風險。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

開店創業有許多必須要衡量的細節，尤其擔心可能會碰上意外或受罰停業等風險。針對老闆開店有全方位防護，新安東京海上產險推出「商店綜合保險」套裝式組合，涵蓋開店最常遇到的財產損害、公共意外責任及停業損失等3大風險，無論是初次開店或經營有成的老闆都可透過保險轉嫁風險。

為保護消費者及加強公共場所的安全，各縣、市訂有消費者保護自治條例規範，強制消費營業場所的業主投保足額的公共意外責任保險，未投保者最高開罰10萬元，最重則處以停止營業；若不幸遇到火災時，除要面對燒毀的裝修、生財器具及停業等損失外，還須賠付因火災受傷民眾的相關醫療費用。

新安東京海上產險發言人呂文泉表示，為提供老闆及消費者保障，新安東京海上產險推出「新財運亨通旺鋪保」商店綜合保險，保障範圍包括火災等意外造成的財物損失賠償及營業場所公共意外保障，甚至是意外事故造成停業，每日補償最高2000元停業損失，最高90天可達18萬元，以減輕停業期間負擔。

開店做生意的老闆多數向房東承租店面，呂文泉建議可再加保「建築物承租人火災責任附加條款」，一旦發生火災可減少遭房東求償的經濟壓力。

舉例而言，在觀光熱區向房東承租45坪水泥隔間的店面開火鍋店，根據地方政府訂的「公共意外責任保險」最低保額，若投保「商店綜合保險」，承保範圍包含公共意外險、商業火險及停業損失險，並附加投保「建築物承租人火災責任」，整年保費試算下來為7940元，平均每日花費不到22元，就能讓商店及消費者獲得更周全且安心的保障。

此外，若考量消費者恐被掉落廣告、招牌看板砸落或食物中毒等意外情形，在投保商店綜合保險時，也可加保「廣告看板及招牌責任附加條款」或「食物中毒責任附加條款」（限餐飲業），無須分開投保，就擁有完備的套裝組合。