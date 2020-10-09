　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

「商店綜合保險」套裝來了！一次保障財產、公共意外及停業損失3大風險

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲台灣商店，商店，招牌，中小企業，店面。（圖／pixabay）

▲開店創業有「商店綜合保險」轉嫁經營風險。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

開店創業有許多必須要衡量的細節，尤其擔心可能會碰上意外或受罰停業等風險。針對老闆開店有全方位防護，新安東京海上產險推出「商店綜合保險」套裝式組合，涵蓋開店最常遇到的財產損害、公共意外責任及停業損失等3大風險，無論是初次開店或經營有成的老闆都可透過保險轉嫁風險。

為保護消費者及加強公共場所的安全，各縣、市訂有消費者保護自治條例規範，強制消費營業場所的業主投保足額的公共意外責任保險，未投保者最高開罰10萬元，最重則處以停止營業；若不幸遇到火災時，除要面對燒毀的裝修、生財器具及停業等損失外，還須賠付因火災受傷民眾的相關醫療費用。

新安東京海上產險發言人呂文泉表示，為提供老闆及消費者保障，新安東京海上產險推出「新財運亨通旺鋪保」商店綜合保險，保障範圍包括火災等意外造成的財物損失賠償及營業場所公共意外保障，甚至是意外事故造成停業，每日補償最高2000元停業損失，最高90天可達18萬元，以減輕停業期間負擔。

開店做生意的老闆多數向房東承租店面，呂文泉建議可再加保「建築物承租人火災責任附加條款」，一旦發生火災可減少遭房東求償的經濟壓力。

舉例而言，在觀光熱區向房東承租45坪水泥隔間的店面開火鍋店，根據地方政府訂的「公共意外責任保險」最低保額，若投保「商店綜合保險」，承保範圍包含公共意外險、商業火險及停業損失險，並附加投保「建築物承租人火災責任」，整年保費試算下來為7940元，平均每日花費不到22元，就能讓商店及消費者獲得更周全且安心的保障。

此外，若考量消費者恐被掉落廣告、招牌看板砸落或食物中毒等意外情形，在投保商店綜合保險時，也可加保「廣告看板及招牌責任附加條款」或「食物中毒責任附加條款」（限餐飲業），無須分開投保，就擁有完備的套裝組合。

 

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
婚禮上「伴娘突強吻新郎」　新娘臉瞬間綠爆
營養師揭「玉米、玉米筍」身世！它不是蔬菜：吃錯胖2kg
快訊／北海岸鼻頭角拍美照　1女遭2層樓高巨浪捲落海
兄弟6球員異動！陳子豪回一軍　黃恩賜等3人下二軍
快訊／抓到了！「R22直升機」違規淡水亂飛　嫌犯將移送士檢
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

「商店綜合保險」套裝來了！一次保障財產、公共意外及停業損失3大風險

稻作「難產」可理賠！壽險業者：一期水稻預估高達8800萬以上

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

學起來！韓國爆紅「便當盒蛋糕」小尺寸+高顏值自用送禮都適合❤

高雄第5起警酒駕！酒測值「0.99」　派出所長撞女騎士...被調離現職

新竹「神獸級」450萬特斯拉小黃　鷹翼車門自動開啟！外型超吸睛

檢舉達人連拍...黑衣男氣炸踹車 疑積怨已久！民眾：他引起公憤

「謎之水果」含滿滿膠質而且超貴　軟Q像天然果凍網友大推：很甜！

「商店綜合保險」套裝來了！一次保障財產、公共意外及停業損失3大風險

稻作「難產」可理賠！壽險業者：一期水稻預估高達8800萬以上

4歲女童幼兒園「口鼻冒血」亡！解剖驚見鈕扣電池　教育局回應了

4年月經沒來！醫院說她便秘堵住　一查驚覺「另一子宮」藏爆量血

全球最大關公雕像竟是「違建」！遊客沒興趣「基座還發生沉降」

快查手機IG多久沒更新　半年沒開「小心帳號被盜」

中職／樂天臨時更換先發投手　洪總：很正常

中職／象獅大戰先發打線　統一右打陣容要突破德保拉

想買二手PS4！求女友「墊付5000元」遭拒怒提分　千人看傻全支持

葉門法庭怒把「川普判死刑」求償2800億！　指控罪行曝光

「商店綜合保險」套裝來了！一次保障財產、公共意外及停業損失3大風險

台南市國中學生技職初體驗活動　光華女中登場

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

保險熱門新聞

壽險業者：一期水稻理賠金估計高達8800萬以上

「保單借款」6大優點　專家這麼說

一張表懂車禍調解官要看的單據

女性每5位「就有1人患子宮肌瘤」…達文西手術要25萬

人物／8年級生放棄餐廳夢轉進保險業　破紀錄年僅24歲就當上處經理

「實支實付保單」11/8起每人限買3張

不善言詞業績掛蛋　李佳蓉花20年闖出3千萬年薪

奇葩車主拒續保…半年後撞斷律師手嗆保險員：你負責

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光：千萬豪車被撞壞！

立志收入要打敗律師　8年級生法律人靠保險翻轉人生！

15家產險申訴率　國泰拿最低

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

車禍和解常無效　產險業會提告

更多熱門

相關新聞

抗癌花費大　壽險業者建議可考慮「一次性給付」防癌險應急

抗癌花費大　壽險業者建議可考慮「一次性給付」防癌險應急

癌症高居國人十大死因之冠逾30年，一年動輒上百萬的醫療費用，也讓病友相當困擾。壽險業者建議，投保癌症險時，也可以考慮選擇「一次性給付」防癌險，若經醫師確診罹癌即可獲得一筆保險給付，以方便患者彈性運用作為醫療支出、治療期間的生活費或聘請看護的開銷等。

買20年期儲蓄險！女淚訴：還有15年

買20年期儲蓄險！女淚訴：還有15年

中國人壽花7173萬元愛地球

中國人壽花7173萬元愛地球

壽險公會：接軌IFRS 17、ICS 2.0不會造成保險業炒房

壽險公會：接軌IFRS 17、ICS 2.0不會造成保險業炒房

保險業首張「自體免疫細胞療法」可理賠

保險業首張「自體免疫細胞療法」可理賠

關鍵字：

商店綜合保險創業新安東京海上產險產險保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

即／少年遭流彈打中下體　救護車又出車禍

琳妲：瑋哥到此為止　曝反骨真面目

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

台男問存100萬娶烏克蘭新娘有多爽被潑冷水

瑋哥證實「已和反骨解約」：領頭羊為慾望變了樣

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

台南熊貓超市出包　foodpanda大軍被訂單綁架

即／女山友爬嘉明湖300公尺倒地　送醫不治

長期受虐！3歲孩腦「萎縮像80歲老人」

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

台大畢業！15科系年薪曝：最低才40萬

更多

最夯影音

更多
泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編
王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面