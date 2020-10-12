大蟑螂爬烤肉串！幽默妹報實況「那個刷子」秒悲劇　網：旁白太可愛

▲強哥恣意爬行，非常悠哉。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨晚逛夜市時，買某攤烤物來吃，不料等候過程中，目睹一隻大蟑螂在烤肉串上爬行，於是她立刻拿出手機錄影，並幽默配上旁白，雖然結局超悲劇，但網友們也被淡定又生動的解說給戳笑了！

女網友深夜在爆廢公社分享影片，只見一隻大蟑螂在香菇上囂張爬行，探頭探腦的模樣，讓人一秒狂爆雞母皮，雖然遭殃的烤物是前一個客人點的，但老闆娘發現大強後，立刻用烤肉刷驅趕，並霸氣踩死，目擊全程的她不禁苦笑，「恭喜我還是...中鏢了，晚上買烤肉串的事，我是無辜的！」

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在這崩潰的時刻，女網友一派輕鬆地說，「挖賽！很精彩欸，如果我是那盤，我就會很難過囉」、「牠還在吃欸，Enjoy your meal」、「牠等下往旁邊飛，會...會熱死欸」、「我真的很想知道，牠什麼時候會被發現，你還在那邊吃」。

▲最後闆娘一腳送走牠。（圖／翻攝自爆廢公社）

當她實況轉播正精彩之際，悲劇終於發生了，她傻眼直呼，「她等下那個刷子，刷過蟑螂的那個，然後再刷我的......，你以為我會逃過一劫嗎？X你娘，你以為我可以全身而退嗎？」

看完影片，許多網友忍不住歪樓，紛紛笑回「旁白太好笑，但如果我在現場，應該會跟老闆理論」、「美女妳真是樂觀面對」、「默默看了3遍，旁白太可愛」、「好淡定拍攝，我看到應該立馬遠離3公尺」、「畫面很不行，旁白100分」、「怕蟑螂的我，看到妳旁白都笑了，不過以後外面烤肉我再也不敢吃了」、「請認養代替購買」。