出席浙江青年論壇　洪秀柱隔離出關先會省委書記袁家軍

▲國民黨前主席洪秀柱與浙江省委書記袁家軍會面。（圖／浙江省台辦提供）

記者魏有德／浙江杭州報導

國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱今（12）日完成隔離出關，下午隨即與浙江省委書記袁家軍會面。對於洪秀柱率團到杭州參加第三屆海峽兩岸青年發展論壇，袁家軍除代表當地政府歡迎，也對她認同和維護「九二共識」及反對「台獨」的政治主張表示贊賞。據了解，洪秀柱一行明（13）日也將在開幕式前與國台辦主任劉結一會面。

▲洪秀柱出席浙江兩岸青年論壇前，與省委書記袁家軍會面。（圖／浙江省台辦提供）

洪秀柱9日從桃園機場出發，出席在杭州舉辦的第三屆兩岸青年論壇，因特案處理，只需前往上海隔離2日。出關後，浙江省委書記袁家軍於杭州會見洪秀柱一行人，袁家軍指出，浙江近年落實中央出台的各項惠台措施，推動浙台交流合作，「我們願與洪主席一道，推動兩岸青年交流交往再上新台階，讓更多台灣青年來祖國大陸、來浙江追夢圓夢，攜手共築美好家園。」

洪秀柱先對浙江新冠疫情防控和社會經濟發展取得的成績表示欽佩，她還提到，「兩岸一家親，任何風雨也阻擋不了兩岸民間交流，將持續推進浙台兩地交流合作，特別是加強兩岸青年交流交往，為推動兩岸關係和平發展作出新貢獻。」

據了解，這場會見由袁家軍主持，浙江省委秘書長陳金彪及統戰部長熊建平陪同與洪秀柱參訪團進交換意見。袁家軍除介紹浙江疫情防控和經濟社會發展工作、台商台企在浙江發展情況及今年浙台交流的重點活動外，還重申大陸國家主席習近平曾提出的觀點，「以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。」

