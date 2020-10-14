　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020桃園文創博覽會　走桃花RUNNING TAOYUAN傳達大步向前邁進

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2020桃園文創博覽會「走桃花RUNNING TAOYUAN」

▲2020桃園文創博覽會以「走桃花RUNNING TAOYUAN」為主題。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020桃園文創博覽會展前記者會、14日於文化局舉辦。市長鄭文燦指出，今年桃園的文博會有市府文化、農業、原民等7個局處參與，以「走桃花RUNNING TAOYUAN」為主題，傳達桃園大步向前邁進的動態意象，規劃3大主題區，分別是「走桃花」主展區、「結桃子」議題區，以及逾20攤展售市集、超過20場工作坊及跨域論壇的「大桃林」體驗區。

▲2020桃園文創博覽會「走桃花RUNNING TAOYUAN」

▲▼「桃園新芽浪潮」展攤，策展人徐景亭(右)要讓民眾認識桃園小而有強的有機農業。（圖／記者楊淑媛攝）

▲2020桃園文創博覽會「走桃花RUNNING TAOYUAN」

其中，農業局於文博會中，推出「桃園新芽浪潮」展攤，策展人徐景亭指出，桃園推廣、種植有機蔬菜的面積很大，為了讓民眾看到桃園小而強的有機農業，展攤將有種在有機泥土的蔬菜、荷蘭豆、紅蘿蔔、香菜等蔬菜種籽舖，以及青農展售的農產品。

▲2020桃園文創博覽會「走桃花RUNNING TAOYUAN」

▲2020桃園文創博覽會以「走桃花RUNNING TAOYUAN」為主題。（圖／文化局提供）

鄭市長指出，桃園於2018年舉辦全台第一個地方性的「桃園文創博覽會」，湧入約7萬人次參與，廣獲迴響；去（2019）年台灣文化創意設計博覽會亦有桃園展館；今年市府則梳理桃園文化、經濟、客家、原民、農業、教育及青創等資源，使桃園更具文創風格及特色。

本次策展人王耀邦以「走桃花RUNNING TAOYUAN」為題，藉此傳達桃園大步向前邁進的動態意象，呈現城市與時俱進的文化動能，更匯聚桃園各面向特質，從「自然山林」、「人文記憶」、「族群魅力」、「產業創新」、「文化轉譯」等視角重新編整地方特色，讓藝術家們轉換各式文創產品，進而呈現耳目一新的在地化感受，提高桃園的文化力。

2020桃園文創博覽會展覽期間為10月31日至11月8日，除了在中壢馬祖新村眷村文創園區展出外，亦搭配壢景町、壢小故事森林、中平路故事館等館舍組成「城市筆記本」衛星展區，歡迎市民朋友至歷史文化場域漫步，共同感受桃園厚植的文創能量與人文魅力。

• 經典商品默默熱賣

ET快訊
「看「多人性愛片」驚見女兒是主角！父母嚇傻報警　案情超展開
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2020桃園文創博覽會　走桃花RUNNING TAOYUAN傳達大步向前邁進

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴　請檢調查馬姓地主6筆地

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩、網美必拍景點更多

2020台南鮮漁產業文化活動　31日在將軍漁港廣場盛大展開

漁民海上作業驚見遺體　台南海巡協助打撈上岸

最接地氣的議會　台南市婦女會賀市議會透明度全國第一　

全國議長盃桌球賽在南投舉辦　台南市議會精銳盡出力拚團體冠軍

清寒女大生超商打工養家！店長砍班逼辭職　竟酸：人窮不能沒志氣

彰化逆子討錢「酒瓶碎片」刺83歲父胸　鄰驚恐：他就像不定時炸彈

台南市環保局議會「學甲區爐碴掩埋案」專案報告　林易瑩：市府態度消極！

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

愛情長跑！他「回顧10年」求婚初戀 爸媽現身見證...女友淚崩：謝謝你

米克斯見狗姐姐躺在箱子裡不動　焦慮嗅聞秒懂...伴屍8小時暖守護

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

許光漢看唐寶寶「我沒有比他們優秀」　捕捉暖男舉動：舉手之勞而已

2020桃園文創博覽會　走桃花RUNNING TAOYUAN傳達大步向前邁進

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴　請檢調查馬姓地主6筆地

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩、網美必拍景點更多

2020台南鮮漁產業文化活動　31日在將軍漁港廣場盛大展開

漁民海上作業驚見遺體　台南海巡協助打撈上岸

最接地氣的議會　台南市婦女會賀市議會透明度全國第一　

全國議長盃桌球賽在南投舉辦　台南市議會精銳盡出力拚團體冠軍

清寒女大生超商打工養家！店長砍班逼辭職　竟酸：人窮不能沒志氣

彰化逆子討錢「酒瓶碎片」刺83歲父胸　鄰驚恐：他就像不定時炸彈

台南市環保局議會「學甲區爐碴掩埋案」專案報告　林易瑩：市府態度消極！

李棟旭《九尾狐傳》被批抄襲陸劇！　網友對比狂酸：就是複製黏貼

發表到開賣僅8天！iPhone 12「變回iPhone 4」供貨吃緊　Pro最缺

張赫《浴血劍客》動作戲不用替身　爆料「BTOB」李旼赫壓力大到哭

韓國瑜爆「逆襲」選桃園市長！韓粉苦等2天　王淺秋鬆口給答案

陳瑞振完成任務返台　江蘇隊兵符交還呂總

女友曝C羅隔離近況！　曬視訊截圖…甜喊「愛的鼓勵」閃瞎網

中職／林羿豪故意保送許基宏成滿壘　洪總：沒有投手

換季用「專櫃護手霜」解決乾裂！ Aesop、歐舒丹5款網友推薦必回購

川普15日「市民大會開講」　辯論雖取消…仍要跟拜登打對台

美國通過「對台5軍售」　王定宇分析：三特色、二進步

半夜2點狂敲鄰居家門「得獎啦！」　美國伯伯愣住傻眼：蛤，諾貝爾？

地方熱門新聞

女大生超商打工養家　遭店長砍班逼辭職

逆子弒父　住戶：他像不定時炸彈

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴

漁民海上作業驚見遺體海巡協助打撈

台南鮮漁產業文化活動在將軍漁港展開

石門水庫清淤量　達歷年平均2倍　

85度C大杯冰布丁奶茶第2杯10元

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩

台南市婦女會賀市議會透明度全國第一　

桃園創博　走桃花RUNNING TAOYUAN

青埔繪畫比賽　18件入圍作品展出

吉安推出深度旅遊2.0　2天1夜只要950

台鐵中壢臨時後站竣工　鄭文燦：桃園軌道新里程碑

台南市議會精銳盡出力拚團體冠軍

更多熱門

相關新聞

中壢青埔郵局11/19開幕　青埔特區第3個金融機構

中壢青埔郵局11/19開幕　青埔特區第3個金融機構

桃園市長鄭文燦14日視察中壢青埔郵局進度表示，青埔地區人口成長快速，預估很快將到達5萬人口，因應青埔地區的快速成長，中華郵政公司斥資1億3,800萬元購入自有局屋，新設中壢青埔郵局，共計2層樓，各約75坪，預計11月19日開幕，將提供青埔地區更多元的金融服務，滿足在地居民的郵政需求。

台鐵中壢臨時後站竣工　鄭文燦：桃園軌道新里程碑

台鐵中壢臨時後站竣工　鄭文燦：桃園軌道新里程碑

彭紹瑾投入桃園市長選舉　鄭運鵬回應了

彭紹瑾投入桃園市長選舉　鄭運鵬回應了

亞洲最大農業機械展　10/17-19桃園青埔登場

亞洲最大農業機械展　10/17-19桃園青埔登場

修憲委員會何時開會？　游錫堃：隨時可召集政黨協商

修憲委員會何時開會？　游錫堃：隨時可召集政黨協商

關鍵字：

2020桃園文創博覽會走桃花RUNNING TAOYUAN鄭文燦

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

A片驚見女兒是主角！案情神展開

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

寶特瓶裝水喝！10歲妹皮膚「流湯流1年」…媽嚇歪：月經也來了

婆婆殺了我　人妻臉書、文章全刪

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

少女玩水上摩托車跌落　下體+直腸撕裂傷大出血

高雄酒店茶行遭砸　帶頭小弟：自己找人懲罰自己

正妹穿戰服面試高山深溝外露　本尊曝光

24小時通水管「喊價1萬5」！人夫1句話他秒降價

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面