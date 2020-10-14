2020桃園文創博覽會　走桃花RUNNING TAOYUAN傳達大步向前邁進

▲2020桃園文創博覽會以「走桃花RUNNING TAOYUAN」為主題。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020桃園文創博覽會展前記者會、14日於文化局舉辦。市長鄭文燦指出，今年桃園的文博會有市府文化、農業、原民等7個局處參與，以「走桃花RUNNING TAOYUAN」為主題，傳達桃園大步向前邁進的動態意象，規劃3大主題區，分別是「走桃花」主展區、「結桃子」議題區，以及逾20攤展售市集、超過20場工作坊及跨域論壇的「大桃林」體驗區。

▲▼「桃園新芽浪潮」展攤，策展人徐景亭(右)要讓民眾認識桃園小而有強的有機農業。（圖／記者楊淑媛攝）

其中，農業局於文博會中，推出「桃園新芽浪潮」展攤，策展人徐景亭指出，桃園推廣、種植有機蔬菜的面積很大，為了讓民眾看到桃園小而強的有機農業，展攤將有種在有機泥土的蔬菜、荷蘭豆、紅蘿蔔、香菜等蔬菜種籽舖，以及青農展售的農產品。

▲2020桃園文創博覽會以「走桃花RUNNING TAOYUAN」為主題。（圖／文化局提供）

鄭市長指出，桃園於2018年舉辦全台第一個地方性的「桃園文創博覽會」，湧入約7萬人次參與，廣獲迴響；去（2019）年台灣文化創意設計博覽會亦有桃園展館；今年市府則梳理桃園文化、經濟、客家、原民、農業、教育及青創等資源，使桃園更具文創風格及特色。

本次策展人王耀邦以「走桃花RUNNING TAOYUAN」為題，藉此傳達桃園大步向前邁進的動態意象，呈現城市與時俱進的文化動能，更匯聚桃園各面向特質，從「自然山林」、「人文記憶」、「族群魅力」、「產業創新」、「文化轉譯」等視角重新編整地方特色，讓藝術家們轉換各式文創產品，進而呈現耳目一新的在地化感受，提高桃園的文化力。

2020桃園文創博覽會展覽期間為10月31日至11月8日，除了在中壢馬祖新村眷村文創園區展出外，亦搭配壢景町、壢小故事森林、中平路故事館等館舍組成「城市筆記本」衛星展區，歡迎市民朋友至歷史文化場域漫步，共同感受桃園厚植的文創能量與人文魅力。

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