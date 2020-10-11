修憲委員會何時開會？　游錫堃：隨時可召集政黨協商

▲游錫堃、鄭文燦11日出席公督盟募款餐會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院6日正式通過修憲委員會名單，睽違15年啟動修憲工程。針對何時會徵詢朝野意見，決定首次召開會議時間，立法院長游錫堃11日受訪時表示，隨時可透過政黨協商，但他也認為，修憲若要配合縣市長選舉，時間上沒那麼急，倒是總預算會比較急。

立法院長游錫堃、桃園市長鄭文燦11日出席公督盟募款餐會。針對修憲委員會何時開會，游錫堃受訪時表示，隨時可透過政黨協商，本會期是預算會期，有紓困、前瞻、總預算、總決算等，原則上會兼顧，就看各黨團的意見。

游錫堃表示，因為修憲部分如果要配合縣市長選舉，時間上還有空間、沒那麼急，倒是總預算會比較急。目前已成立修憲委員會，接下來包括進行開會、選召集人，事實上各黨團召集人都已有協調出來，只是需要一個程序，待召集人選出來後，他們就能進行開會。

至於民進黨團「正國會」提出修憲版本，將「為因應國家統一前之需要」，去掉「統一」，改為「為因應國家發展之需要」等提案，引發民進黨團內部憂心會製造執政團隊困擾。對此，游錫堃表示，他事前不知情，事後的黨團意見，他到現在也不知道，沒有人跟他講。

與會的桃園市長鄭文燦則針對修憲議題表示，目前對於三權或五權，以及十八歲公民權等議題，應該會慢慢產升共識，修憲是國家大事，立院擁有修憲提案權，應該會審慎討論，現在立法院已經成立修憲委員會，如果大家能積極回應對這兩個議題的呼聲，應該是好事。

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