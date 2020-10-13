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彭紹瑾宣布投入桃園市長選舉　被點名對手鄭運鵬回應了

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▲▼公平會副主委彭紹瑾請辭，投入桃園市長黨內初選。（圖／彭紹瑾臉書）

▲公平會副主委彭紹瑾請辭，投入桃園市長黨內初選。（圖／彭紹瑾臉書）

記者林銘翰／台北報導

公平會副主委彭紹瑾13日宣布請辭，表示投入2022年桃園市長選舉，且已獲得行政院長蘇貞昌批准。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，中央和地方滿意度要維持好，任何人參選才會有一個比較好的基礎和起跑點，「今年我也才剛完成立委連任，不會每天都在想下一次的選舉」。

彭紹瑾13日與媒體茶敘時表示，自己副主委的任期到2021年1月，但考量11月就要進行委員改選，所以提出辭呈，同時也宣告將投入民進黨內的初選，準備出戰2022年的桃園市長。

▲▼監察院長及監察委員同意權案公聽會 民進黨總召柯建銘盯場 鄭運鵬 蔡其昌堵訪 學者專家。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，鄭運鵬13日下午受訪時表示，民進黨內有很多先進表達參選桃園市長的意願，表示對桃園市長鄭文燦執政成績的肯定，這是很好的現象。過去包括桃園市、基隆市與新竹市都被長期認為是藍大於綠的選區，現在如果有很多黨內先進願意投入，也代表民進黨中央和地方執政做得很好。

鄭運鵬認為，中央和地方滿意度要維持好，任何人參選才會有一個比較好的基礎和起跑點，「今年我也才剛完成立委連任，不會每天都在想下一次的選舉」。

鄭運鵬強調，自己是現任民進黨立法院黨團幹事長，這個會期有預算和美豬美牛議題等重大議題需要全心投入，幫中央守好是他現在的主要工作，中央和桃園滿意度維持好，未來民進黨在各縣市不管提名如何，也才會有好成績。

鄭運鵬也說，公平會是獨立機關，的確不宜帶職參選，彭紹瑾選擇辭職應該給予尊重與祝福。

民進黨內對於2022桃園市長的角逐者，除了彭紹瑾表態外，還有桃園市政顧問黃適卓，另外被點名的也有鄭運鵬、新竹市長林智堅，就檯面上來看已經呈現4搶1的局面。

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