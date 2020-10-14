中壢青埔郵局11/19開幕　青埔特區第3個金融機構進駐

▲中壢青埔郵局11/19開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦14日視察中壢青埔郵局進度表示，青埔地區人口成長快速，預估很快將到達5萬人口，因應青埔地區的快速成長，中華郵政公司斥資1億3,800萬元購入自有局屋，新設中壢青埔郵局，共計2層樓，各約75坪，預計11月19日開幕，將提供青埔地區更多元的金融服務，滿足在地居民的郵政需求。

▲市長鄭文燦聽取桃園郵局局長薛門騫，說明中壢青埔郵局規劃。（圖／市府提供）

鄭市長指出，中壢青埔郵局位於捷運A19站周邊，不但有棒球場、各大購物中心、五星級飯店，未來也有桃園會展中心、「亞洲．矽谷」創新研發中心、美術館及交通大學青埔校區等，金融機構的進駐可順利帶動周邊各項經濟活動。目前青埔地區僅有台灣銀行及農會進駐設點，郵局為第3個進駐的金融機構，隨著地方經濟發展及人口穩定成長，未來儲匯及郵件業務將更加繁忙，期許中華郵政成為市民生活的最好夥伴。

▲1樓營業廳。▼青埔郵局自助服務區的自動櫃員機。（圖／市府提供）

桃園郵局局長薛門騫表示，中壢青埔郵局原始建築規劃即為金融業進駐所需之G1使用類別，設計理念以現代簡約風格，規劃溫馨舒適的郵政空間。在人力及設備配置部分，初期規劃於1樓營業，以丁級支局規模設立，配置3名員工。因應未來業務大幅成長，青埔郵局設定可達乙級支局規模，屆時郵儲營業可分1、2樓辦理，並視業務量成長配置營業人員，預估可達到10人；在自助服務區的部分，預計設置自動櫃員機2台（含存款功能1台）、補摺機及i郵箱1組，希望能提供在地居民更便捷的郵政服務。

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