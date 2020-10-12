首次跨過濁水溪　亞洲最大農業機械展10/17-19桃園青埔登場

▲2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展，首度於桃園舉辦。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

台灣農機工業同業公會理事長楊建生、12日出席於桃園文化局前廣場舉辦的「2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展」記者會指出，全國農機展連續14屆都在雲林舉辦，今年首度跨過濁水溪，來到北部的大糧倉桃園舉行，除了肯定桃園米真的很香，也希望吸引全世界和全國農民，搭飛機、坐高鐵和機捷來參展。

▲楊建生指出，全國農機展首度跨過濁水溪，來到北部的大糧倉桃園舉行。（圖／記者楊淑媛攝）



桃園市長鄭文燦也表示，台灣國際農業機械暨資材展為「亞洲最大農業機械展」，展期自10月17日至10月19日，於高鐵桃園站前廣場盛大舉辦，作為亞洲最大的農機展，今年以「聚農盛事，就在桃園」為主題，其展場面積有10公頃，參展廠商逾800攤，更有多達20個國外品牌參展。

▲2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展，首度於桃園舉辦。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦說，台灣的農機研發和製造，多年來，帶動台灣農業成長的動力，也是台灣出口產值很高的產業，這次在桃園舉辦的農機展，可以看到本土的智慧農機，很多最新的品牌、最新的技術；尤其是，現在農機變得比以前更具有特色，方便操作，使用友善，而且效率都很高；而其擔任市長以來，對於桃園農機的補助，更是全台最多的。

▲鄭文燦表示，全國農機展有多達20個國外品牌參展。（圖／記者楊淑媛攝）



由於，近年來，台灣除了推廣農業機械化及智慧農業，加上大量的青年投入務農行列，農業機械業者生產及進口的產品主打輕量、便利、智慧、科技、自動、省工等類型，因此，今年的展覽亦有<女力農機>推出，發表例如可折疊攜帶的耕耘機、輕量化的電動割草機、輕量化背負式噴霧機、遙控無人機等等，此類產品的產生可提昇更多青年及女性對於農業機械使用的接受度。固省工輕巧的農機開發、外觀視覺化設計都是未來農機廠商發展的重點方向。

▲各式各樣的農業資材。（圖／記者楊淑媛攝）

另外，因過去國內有部分業者會以中國製農機零件拼裝後掛MIT招牌販售，為扶植臺灣在地製造產業，今年農機展也嚴格限制國內廠商代理中國機械產品參展，展場週邊有停車場3.8公頃，不管是搭高鐵、捷運、公車或自行開車都相當便利，歡迎在地農友、全國各縣市農民朋友，及國外買家都能過來共襄盛舉，預期參觀人數40多萬人次。

▲無人駕駛的農機。（圖／記者楊淑媛攝）

展示項目︰

1. 「宜益」日農 308F 折疊式輕型中耕機、日農 IE-102 中耕培土管理機、日農 IE-250 新改良型農地搬運車。

2. 「臻禾」F3015電動剪枝機、KDC1301B日本KARUI粉碎機，EBC-2401高效能直流無刷電動割草機。

3. 「上江」駕駛式割草機、機器人割草機、德國ASMOTOR長雜草用割草機。

4. 「陸雄」自動洩壓動力噴霧機、手提式動力噴霧機、免黃油動力噴霧機、手拉式動力噴霧機、免黃油手提式動力噴霧機。

5. 「隆源」SPF-D-500全不銹鋼施肥桶。

6. 「碩文」TC48R型曳引機。

7. 「新台灣」KL41H型曳引機。

8. 「華祐」彩色的曳引機。

9. 樂飛創新國際股份有限公司無人機、植保機。

10. 園藝手工具︰各式花剪、鋸子、電剪、維修工具等。

11. 農機周邊零件︰履帶、輪胎、牛筋線、刀片、接頭、噴灑水/設備；農業資材︰生物科技、微生物、有機肥料、農特產等。

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