台鐵中壢臨時後站竣工啟用　鄭文燦：打造桃園軌道建設新里程碑

▲台鐵中壢臨時後站14日舉行啟用典禮，桃園市長鄭文燦（右二）、交通部長林佳龍（中）等人主持剪綵啟用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台鐵中壢臨時後站歷經兩年施工改建14日舉行啟用典禮，市長鄭文燦與交通部長林佳龍等人都出席，鄭文燦表示，中壢臨時後站及跨站天橋啟用是桃園軌道建設重要里程碑，中壢前站將繼續使用，後站遷建後改稱為「中壢新後站」；林佳龍指出，交通部將持續支持桃園，包括鐵路與軌道建設、高快速公路網等，並加速推動各場站開發與都市縫合，讓桃園成為北台灣首都圈的一部分。

▲台鐵中壢臨時後站14日舉行啟用典禮，桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍視察新站各項設施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢車站頻遭網友抨擊為全台最醜陋的台鐵車站，在市府與交通部努力下，新落成的中壢後站為三層樓結構，1樓為旅客售票區，2樓與3樓則為辦公室與機房用地，未來後站民眾購票後可經由跨站天橋2樓進入車站月台候車，後站新設有無障礙電梯、無障礙坡道與親子廁所等設施，便利攜帶大件行李及行動不便者使用，鄭文燦與林佳龍等人全程參訪新站各項設施後表示滿意。

▲台鐵中壢臨時後站14日舉行啟用典禮，桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍參訪新站一樓各項設施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，中壢車站平均每日人流進出5萬5千人次，運量排名台鐵全線第三，僅次於台北站與桃園站，市府積極推動機場捷運延伸中壢段計畫，讓機場捷運A23站與台鐵中壢新站共構，為配合機運A23中壢車站的站體施工，市府2年前封閉元化路地下道，完成中新地下道改善工程，將中新地下道拓寬為雙向各3混合車道，以做為市民通行替代道路，並紓解前後站車流。

為減少未來鐵路地下化與機場捷運的施工介面，市府團隊與交通部鐵道局積極協調，變更機場捷運延伸線部分設計，將中正路橫渡線降挖3.2公尺、A23站降挖5.7公尺並後退6公尺，讓中壢車站結構採「鐵路在上、捷運在下」配置，中正路橫渡線降挖後將形成一條中正路地下街，未來會在中平商圈後續都更計畫中預留地下道出口，以連結周邊商圈市集，帶動站前商機；此外，市府將持續推動後續計畫，未來中壢車站將有台鐵地下化、機場捷運與綠線延伸中壢段等三鐵共構，打通中壢前後站，讓中壢成為桃園重要交通樞紐與商業中心。

▲台鐵中壢臨時後站14日舉行啟用，未來旅客可直接從後站搭車，也可透過新站貫穿前站。（圖／記者沈繼昌攝）

林佳龍強調，桃園鐵路地下化計畫綜合規劃報告於9月獲得行政院核定，計畫總經費為1047.93億元，中央負擔75%、地方則負擔25%，中壢臨時後站與跨站天橋啟用，象徵台灣都會區鐵路捷運化、立體化重要里程碑；未來桃園市三心六線的軌道願景將改變桃園整體都市結構發展，交通部將持續支持桃園，包括鐵路及軌道建設、高快速公路網等，並加速推動各場站開發與都市縫合，讓桃園成為北台灣首都圈的一部分。

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