傳回絕學校午餐食材供應平台　農委會駁斥：嚴重偏離事實

▲農委會表示，某媒體嚴重偏離事實，造成社會大眾誤解，深表遺憾。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會昨天邀集教育部、衛福部、專家學者和團膳業者等團體代表，討論如何推動學校午餐全面採用國產溯源食材規劃，農委會今（13日）發出聲明指出，有媒體以「家長催生食材平台 農委會回絕」標題報導，嚴重偏離事實，造成社會大眾誤解，深表遺憾。

農委會聲明提到，與會者皆一致肯定近年政府對改善學校午餐品質之努力，食材抽驗件數從推動前的156件大幅提升為逾4千件，合格率亦大幅上升，嚴格把關的程度受各界認同。與會者亦對政府規劃將三章一Q食材補助費由現行每人每餐3.5元大幅提昇至6元一致表示贊同，預期將可有效促進學校午餐主要食材全面採用國產溯源農產品。

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農委會表示，至於食材供應平台之設置，長期以來亦與地方政府、批發市場及農民團體持續努力推動，目前在台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台南市、花蓮縣均已建立食材供應平台，未來更將逐步擴增供應品項。昨天會議也明確表達只要地方政府有意願，將在行政、經費及設備上全力輔導設置，更將主動與教育部、團膳業者、食材供應商、地方政府共同討論加強推動。

對於食材供應平台設置，農委會強調一貫的態度，都鼓勵並輔導地方政府基於地方特色與需求積極籌設，何來「回絕」一事？衷心期盼，媒體報導應本於事實，勿斷章取義、虛編故事，以扭曲不實的內容打擊各界齊心提升學校午餐品質的努力。