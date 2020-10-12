美豬開放倒數！民團不爽國民健康被出賣要上街頭　嗆政府狂妄傲慢

▲「政府宣布開放含萊克多巴胺豬肉進口，對國人健康之影響與危害」公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

立法院今（12日）舉行美豬公聽會，台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟發出聲明痛批，沒有社會共識就執意開放是踐踏民主，衛福部、農委會首長也沒有一絲歉意，相當狂妄傲慢，公民團體無法接受國民健康被出賣，資訊被業配廣告誤導欺騙，更堅決反對開放瘦肉精美豬。

高醫生物醫學博士王文心指出，2015年台灣發表一篇本土研究在國際期刊上，是全世界第一篇以體外人體細胞測試證實萊克多巴胺ractopamine具有細胞毒性的研究。研究更是全球第一篇以CODEX安全容許量10ppb的濃度餵食動物的實驗，發現10ppb的萊克多巴胺具有使果蠅腎臟結石，攀爬能力受損，更使得長期食用萊克多巴胺的果蠅族群平均壽命明顯減短等重大發現。

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王文心進一步指出，萊克多巴胺的危險性和神經毒性需要更多的研究，政府依據WTO之SPS協定，本土研究報告顯示萊克多巴胺具有細胞毒性並縮短動物壽命，需要進一步研究評估，政府可以採取比CODEX更嚴格標準，比照歐盟預防原則禁止開放瘦肉精。

▲台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟開了多次記者會怒批政府。（圖／記者黃國霖攝）



自行照顧一歲半幼兒的媽媽王靖媛表示，政策制訂要考慮文化與生活習慣脈絡，台灣外食比例高到嚇人，絕大多數的人無暇料理三餐，而政府現行推動的標章和標示，也是一個難以落實稽核表面形式，民眾怎麼能安心？政府又要如何確保居家照顧幼兒不會吃到瘦肉精？熬湯的排骨要去哪裡買沒有瘦肉精的？

台東大學教育系教授李偉俊怒斥，政府沒有做好風險溝通，沒有社會共識就執意開放是踐踏民主，衛福部、農委會首長也沒有一絲歉意，相當狂妄傲慢，公民團體無法接受國民健康被出賣，資訊被業配廣告誤導欺騙，更堅決反對開放瘦肉精美豬，將連接更多民間團體監督食安，更要走上街頭表達意見，他更質疑行政部門要如何保護老弱婦孺，如何為弱勢族群的食安把關？他認為政府應撤回命令暫緩開放，先做好溝通取得社會共識再談判開放。

醫師蘇偉碩嚴詞抨擊「總統一步錯，內閣步步錯！」他指出政府開放萊克多巴胺的行政命令完全牴觸食安法和行政程序法，應該要立即收回違法的命令。呼籲立法院應該決議通知衛福部廢止開放萊克多巴胺的行政命令，衛福部則應該立即更正「食品風險評估諮議會設置辦法」，將進行風險評估的法定職權還給食品風險評估諮議會，再依法進行萊克多巴胺的食品風險評估。