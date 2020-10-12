看上11.5億產值！專家成功用「牡蠣殼」讓調理食品加熱免開火　

▲水試所表示，台灣每年產生16.9萬公噸的廢棄牡蠣殼。（圖／農委會水產試驗所提供，下同）



記者許展溢／台北報導

因應現代人忙碌生活，農委會水產試驗所今（12日）公布國人首度研發推出的牡蠣殼發熱技術，利用特製發熱包，讓消費者免開火即可享受熱食的「自熱食品」，悄悄進駐網路與便利超商。以牡蠣殼成功研發「即食調理餐包加熱套組」，利用牡蠣殼研發製作的自發性加熱包，相較於一般化學合成的發熱包，更為天然、環保、安全，且成本降低20%，具有相當競爭力。

水試所表示，台灣每年產生16.9萬公噸的廢棄牡蠣殼，其中有2.3萬公噸未能妥善處理。過去牡蠣殼的應用主要約42%製成飼料，21%製作堆肥，11 %用作育苗栽培介質，附加價值普遍不高。廢牡蠣殼經常堆疊養殖池邊，不僅占據空間，且廢殼殘肉容易造成環境汙染。

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▲▼牡蠣殼粉加熱包。



水試所指出，因此自107年起開始導入牡蠣殼加值關鍵技術，研發多元化產品，一方面解決水產廢棄物問題，同時追求減廢及減排的循環經濟。108年催生「以牡蠣殼作為調理食品用自發熱源研究」計畫，將牡蠣殼碳酸鈣加工改質成遇水放熱的氧化鈣，製成自發性熱源包。經過1年多研發努力，再導入水產試驗所研發水產調理包加工技術，結台灣鯛、鱸魚、虱目魚等，推出「即食調理餐包加熱套組」，除創新水產自熱食品，同時適時調節上述養殖漁獲的產銷失衡。

▲▼水試所指出，牡蠣殼加熱套組可根據食品廠商復熱食品所需客製化。



水試所提到，目前牡蠣殼加熱套組技術正準備申請專利，期望透過該技術為生活步調忙碌的現代人帶來更便利的自熱飲食。以少開火的小家庭、經常外食的上班族，以及露營、登山者為主要訴求對象。水試所進一步說明，牡蠣殼自發性加熱包，發熱後約6-7分鐘即可使調理包的外部水溫達90℃，並可加熱調理包溫度達約50℃，溫度至少可維持20分鐘。根據研究報告所示，通常人口腔和食道的最適進食溫度約10~ 40℃，最高耐受的適口性溫度約為50~60℃，由牡蠣殼作為發熱源性熱源包，復熱產品溫度符合人體口腔和食道最適溫度。

▲水試所提到，預期技術移轉產品化後，可創造循環經濟新產值。



水試所指出，目前牡蠣殼加熱包每包成本12.7元，比市售食品加熱包約15元價格，可節省至少2.3元，預期技術移轉產品化後，每年可為業者帶來至少1035萬元以上營收，創造循環經濟新產值外，牡蠣殼加熱套組可根據食品廠商復熱食品所需客製化，適用範圍廣，更看好目前台灣常溫調理食品市場高達11.5億產值。