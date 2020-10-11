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國產白肉雞商用進貨價「3天降2成」　農委會：零售將跟進

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▲山內雞肉淋上濃郁雞汁，雞肉甜鹹又有咬勁，受到不少民眾喜愛。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲雞肉價格調降。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

文／中央社記者楊淑閔台北

今年白肉雞變貴，商用每台斤也要新台幣60元以上，記者掌握資訊顯示，近日一舉降至50元不到。農委會今天說，疫情趨緩後已增產，不僅商用已跌很多，接下來通路零售價也會降價。

中央社記者獲訊，有餐飲業者近日進貨前接獲肉品供應商通知國產白肉雞會降價。接著7日進貨30台斤國產白肉雞腿1450元，比對5日的1900元，價差達450元， 每台斤便宜15元，降幅達2成。業者說：「從沒見過，反而有點擔心會不會被混充了進口的？」記者另外查詢國產白肉雞近期各市場交易均價，台北每公斤約60元，台中近50元，高雄51元多到53元左右 ，並沒有波動。

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農委會畜牧處家禽生產科長李宜謙接受電話訪問時說，產地價每台斤約29.8元，近期也沒波動；餐飲業者進貨價會出現大幅調降，與年初因應2019冠狀病毒疾病 （COVID-19，新冠肺炎）疫情進行減產措施停止有關。

他進一步說明，下半年疫情趨緩，已協調業者增產，9月起進行，之前白肉雞每週上市量剩下460萬隻，現在已增至每週480萬到490萬隻，因此商用價格率先呈現量增價跌效應；接下來，消費者到量販、超市購買國產白肉雞的零售價，確定也會變便宜。

他補充，之前減產時，連源頭的種雞都減量，所以增產約需1個月時間才能見效。他還說，不僅餐飲業者、消費者樂見降價，連國產白肉雞業者也鬆一口氣，因為增產後，接下來產地價格會略微下降，原本業者一直擔心國產白肉雞與進口價差 1倍之多，進口白肉雞在台灣市占率已逼近4成，怕被繼續侵蝕的疑慮也會慢慢改善，進口市占率可望恢復到以前的3成，國產白肉雞穩占7成市占率。

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