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新北參與第6屆ALGOA峰會　全球直播推動有機營養午餐經驗

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▲新北參與第6屆ALGOA峰會 全球直播推動有機營養午餐經驗。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局副局長徐開宇，參與第六屆ALGOA高峰會線上開幕典禮。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府12日受邀參加「第6屆ALGOA（Asian Local Governments for Organic Agriculture Summit, ALGOA）峰會」開幕典禮，並於14日下午1點開始，與法國、葡萄牙、瑞典、日本、韓國等地方政府，一起分享各地校園有機營養午餐推動經驗。

農業局指出，ALGOA是由亞洲各國致力於推動有機農業的地方政府組成的跨國組織，透過舉辦峰會、辦理培訓課程和促成跨國計畫，在亞洲推動有機農業發展。

農業局表示，今年峰會與以往不同，除了因應疫情改為線上會議並提供直播，讓更多對有機具備熱忱的朋友不必舟車勞頓就能參與這場有機領域的盛事，ALGOA也透過這次峰會正式宣布成立「全球有機區聯盟GAOD（Global Alliance of Organic Districts）」，並組成政策治理、觀光餐飲、再生能源、食安產銷、城鄉差距、資源共享、青年培力等工作小組，串聯更多亞洲內、外積極推動有機政策的地方政府。

因此，ALGOA峰會不只是亞洲、更是超越亞洲的有機施政經驗的交流平台，ALGOA也特別邀請新北市政府向與會來賓分享新北有機營養午餐的施政經驗，歡迎民眾上網註冊，報名觀看線上會議，網址： https://asia.ifoam.bio/the-6th-algoa-summit-registration-form/

▲新北參與第6屆ALGOA峰會 全球直播推動有機營養午餐經驗。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局線上觀禮第六屆ALGOA高峰會開幕典禮。

農業局長李玟指出，新北有機營養午餐推動至今，已有666所學校、公托和幼兒園參加，36萬學童從中受益，每周使用有機蔬菜量約為39公噸。這項成功的經驗帶動全台各縣市跟進響應，也讓國際看見新北市。

李玟表示，新北有機營養午餐政策不只為有機農友帶來收益，更擴大有機有善田地的總面積，新北市還推動符合有機3.0精神、強調消費者參與和食農教育的有機友善耕作，其面積已從104年217公頃，成長到今年9月的490公頃。

新北市政府也與ALGOA合作成立「AGLOA公共採購推廣中心」（ALGOA Center for Public Procurement, ACPP），以此連結GAOD的跨國資源，並立足於有機營養午餐政策的成功經驗，將各國具有類似政策的模式，薈萃為可向政府單位與民間企業推廣的方案。

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