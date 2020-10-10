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閉館3年！我國駐關島辦事處今揭牌　外交部捐防疫物資展現友好

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▲吳釗燮祝賀中華民國駐關島辦事處揭牌。（圖／翻攝自YouTube／中華民國外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉）

▲吳釗燮祝賀中華民國駐關島辦事處揭牌。（圖／翻攝自YouTube／中華民國外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉）

記者蘇晏男／台北報導

今天是雙十國慶，關閉3年的中華民國駐關島辦事處也選在10日正式揭牌，而外交部長吳釗燮與關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）則特別錄製影片祝賀。

外交部10日指出，我國駐關島辦事處本10日舉辦揭牌儀式及國慶酒會，由駐關島辦事處處長陳盈連、關島副總督譚里諾（Joshua F. Tenorio）及關島議會議長穆緹娜（Tina Muña Barnes）共同主持揭牌。

外教部表示，吳釗燮在致賀影片中強調我國對關島的重視及未來拓展台關關係的期待，更宣布捐贈4台熱像體溫顯示儀予關島政府、議會及當地醫療院所，並已由陳盈連代表政府在10日揭牌典禮上捐贈，展現台關友好情誼及我協助關島政府防疫善舉。

而穆緹娜則當場頒贈關島議會歡迎我國復設駐關島辦事處及祝賀我國國慶的兩份友我決議文。

外交部透露，此次活動為配合關島政府的防疫規定，僅邀請25名賓客參加，除了譚里諾及穆緹娜外，還包括前關島總督卡佛（Eddie Calvo）、現任關島觀光局局長Carl Gutierrez（1995年至2003年任總督）、以及各國領事團等當地政要。

外交部補充，駐關島辦事處將於10月12日正式營運，就近提供我國人領務服務，並進一步強化我國與關島雙邊經貿、文化及觀光交流。

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