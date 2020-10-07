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美貿易代表對陸軟化成台美BTA阻礙　外交部：聯繫管道暢通

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▲▼美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。（圖／路透）

▲美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

日前美國50名跨黨派參議員先前致函美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer），呼籲盡速啟動台美BTA談判，但《紐約時報》6日報導，過去對中國態度強硬的賴海哲，在年初與美中達成首階協議後軟化許多，不願和台灣展開貿易談判，與致力強化美台關係的國務院鬧不和。

對此，外交部發言人歐江安表示，台美雙邊貿易協定（BTA）對我國的經濟及長期戰略發展有重要意涵，是政府當前對外工作重點。外交部因此持續與國內經貿主管部門密切協調合作，積極爭取美國行政部門、國會、產業界、學界等多方支持；我國經貿部門與美國貿易代表署（USTR）也有暢通的聯繫管道。

歐江安指出，2019年12月有161位美國聯邦眾議員聯名致函美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）；在2020年10月有高達50位美國聯邦參議員也聯名致函賴海哲貿易代表，籲請啟動台美BTA談判。

此外，美台商業協會及台北市美國商會也組成「台美BTA聯盟」，在在凸顯簽署台美BTA在美國國會及產業界等均獲得強勁支持。

歐江安說，台美關係持續升溫，我國政府積極努力與美國各界溝通協調，並透過多方管道，籲促美國貿易代表署與白宮、國務院、商務部等各相關部會對台美洽簽BTA達成共識，儘速與我方展開雙邊貿易協商，全面深化台美經貿關係。

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