國民黨外交部陳情網軍案　曾銘宗、林德福赴北檢應訊

▲立委曾銘宗、林德福今天低調到北檢出庭應訊。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨籍民代去年底為了駐日代表疑因網軍壓力自殺案，到外交部陳情抗議，結果與外交部人員、駐衛警發生爭執，立委曾銘宗、林德福、陳宜民等人被外交部告發妨害公務、妨害自由等案，台北地檢署今天傳喚曾、林2人，就錄影畫面說明現場情形，2人庭訊後低調離開北檢。

台北地檢署2019年底起訴「卡神」楊蕙如，涉嫌組織網軍，散佈網文帶風向，批評侮辱我大阪辦事處人員，國民黨籍立委、議員認為外交官蘇啓誠就是因為相關壓力自殺身亡，同年12月6日前往外交部陳情抗議，要求說明駐日代表謝長廷是否也涉及此案。

結果陳情現場發生立委陳玉珍遭門夾手、立委陳宜民狠推保六女警等衝突外，，立委曾銘宗、林德福等人也被拍到，團團包圍一名外交官，怒吼要把對方「送到地檢署」，過程中還拗痛該名外交官的手。

外交部事後舉行記者會，指控民代稱要陳情，卻連陳情函都沒有帶，基於維護法制、捍衛同仁的權益與尊嚴的立場，告發包含立委陳宜民、曾銘宗、林德福以及市議員林金結、徐弘庭、張斯綱等六位國民黨民意代表，涉嫌妨害公務、妨害自由等罪，全案目前正由北檢偵辦中。

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