吳釗燮推特萬人讚、印度網友瘋換我國旗照　藍營轉發嘲諷10人響應

▲吳釗燮推特發文吸引萬人點讚，還有不少印度人換了中華民國國旗的頭貼以表示支持，而國民黨推特轉發嘲諷，但僅有10人響應。（圖／外交部、國民黨推特）



記者陶本和／台北報導

近期中國大陸官方威脅印度，不得在媒體上討論台灣的雙十國慶，反而掀起反彈。外交部長吳釗燮9日在推特發文，向印度各方表達感謝，引起萬人點讚，不少印度人還換上我國國旗以表示支持；反觀，國民黨推特轉發此文，糾正吳釗燮的用字，但貼文經過1個小時僅10人響應。

最近大陸威脅印度，不得在媒體上討論有關台灣的雙十國慶，但反而帶來反效果，大量印度媒體大篇幅祝賀我國國慶；而吳釗燮也特別在推特上發文，表示很多印度的朋友已經準備好一起共襄盛舉雙十國慶，他對於大家的支持表達由衷的感謝，且對於中國大陸的這些行為更要他們「滾回去」（Get Lost）。

吳釗燮的推特文一貼出，就引來許多英語系為主的國家網友按讚，還有不少印度網友把自己的大頭貼換成中華民國的國旗，以表示支持。此文至晚間，也已經累積多達萬人點讚、3000多人留言。

不過有趣的是，國民黨的推特也轉發吳釗燮的此篇貼文，不過是糾正吳釗燮的英文，認為他把「中華民國國慶」，寫成「台灣國慶」，同時呼叫所謂「推特單字王」、民進黨立委王定宇出來講評。但是，該文轉發經過1個小時後，僅10人按讚響應。

對此，黨政人士說，外交部這個推文，起因於大陸官方威脅不得在媒體上討論台灣的國慶，引發印度媒體大幅祝賀我國國慶而來。他說，國民黨中央這個禮拜才力排眾議，推出了兩個親美的提案想表達對主流民意的貼近，現在面對印度媒體和網友競相慶祝中華民國國慶，正是最好在推特上表現的時候，結果國民黨卻把推特當成PTT政黑在玩，主事者真該打屁股。

黨政人士說，這則推文除了凸顯國民黨不知道「twitter」主要是要跟國際使用者溝通的社群通路，反而把自己的推特帳號當成國內寫藍綠幹話的粉專，想要溝通的外國人看不懂便罷，在這種網路場合還不忘搞自己人，更是雞腸鳥肚。

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