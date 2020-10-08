台灣入列俄國全境移動電子簽證名單　外交部：兩國人民交流將提升

▲俄國宣布自2021年起提供綜合電子簽證，開放對象包含台灣人。（圖／翻攝自Facebook／莫北協駐台代表處 • Представительство МТК в Тайбэе • Office of MTC in Taipei）

記者蘇晏男／台北報導

針對俄羅斯駐台代表處官方臉書「莫北協助台代表處」8日下午宣布，我國將自2021年起享有俄羅斯綜合電子簽證待遇一事，外交部表示，樂見俄國政府對我方提供簽證便利，也相信台俄雙方將可於後疫情時期，在既有關係的基礎上進一步推動兩國的合作與交流。

俄羅斯駐台代表處官方臉書「莫北協助台代表處」宣布，俄羅斯自2021年起提供綜合電子簽證，包含台灣人在內的外籍人士，可以觀光、商務、文化交流或私人探訪為由，經由設有特別系統的入境關卡進入俄羅斯，並在全國境內移動。

俄方也指出，台人因上述理由入境後，可停留時間將從8天延展至16天，簽證費用為40美元（約新台幣1147元），6歲以下孩童則免費。至於入境方式、申請流程，以及其他詳細規定後續將再做公告。

對此，外交部晚間不僅表示歡迎，也強調，在台俄相互放寬簽證待遇的帶動下，雙方人民往來已有顯著成長，預期未來在俄方統一電子簽證待遇開始實施後，兩國人民各項交流可望進一步提升，外交部樂見俄國政府對我國提供簽證便利，也相信台俄雙方將可於後疫情時期，在既有關係的基礎上進一步推動兩國的合作與交流。

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