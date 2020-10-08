　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣入列俄國全境移動電子簽證名單　外交部：兩國人民交流將提升

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲俄國宣布自2021年起提供綜合電子簽證，開放對象包含台灣人。（圖／翻攝自Facebook／莫北協駐台代表處 • Представительство МТК в Тайбэе • Office of MTC in Taipei）

▲俄國宣布自2021年起提供綜合電子簽證，開放對象包含台灣人。（圖／翻攝自Facebook／莫北協駐台代表處 • Представительство МТК в Тайбэе • Office of MTC in Taipei）

記者蘇晏男／台北報導

針對俄羅斯駐台代表處官方臉書「莫北協助台代表處」8日下午宣布，我國將自2021年起享有俄羅斯綜合電子簽證待遇一事，外交部表示，樂見俄國政府對我方提供簽證便利，也相信台俄雙方將可於後疫情時期，在既有關係的基礎上進一步推動兩國的合作與交流。

俄羅斯駐台代表處官方臉書「莫北協助台代表處」宣布，俄羅斯自2021年起提供綜合電子簽證，包含台灣人在內的外籍人士，可以觀光、商務、文化交流或私人探訪為由，經由設有特別系統的入境關卡進入俄羅斯，並在全國境內移動。

俄方也指出，台人因上述理由入境後，可停留時間將從8天延展至16天，簽證費用為40美元（約新台幣1147元），6歲以下孩童則免費。至於入境方式、申請流程，以及其他詳細規定後續將再做公告。

對此，外交部晚間不僅表示歡迎，也強調，在台俄相互放寬簽證待遇的帶動下，雙方人民往來已有顯著成長，預期未來在俄方統一電子簽證待遇開始實施後，兩國人民各項交流可望進一步提升，外交部樂見俄國政府對我國提供簽證便利，也相信台俄雙方將可於後疫情時期，在既有關係的基礎上進一步推動兩國的合作與交流。

其他人也看了這些...

國慶預演搶先看！　F-16、雷虎小組衝場總統府
2020國慶晚會在基隆　「台灣頭限定版可樂果」限量免費送
國慶連假疏運一張圖秒懂　0至5時國道全線暫停收費

更多熱門新聞...

超過30位歐洲政要祝賀台灣國慶　力挺加入WHO
雙十國慶節目三大亮點曝光　內行攻略看這裡
10／6起連5天！總統府國慶光雕秀　展演時間看這裡

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
女爬嘉明湖「300公尺突倒地」...搶救30分鐘身亡
捲17億逃亡10年！騙徒最後栽在「館長槍擊案」
快訊／淡水違規亂飛直升機主人抓到了！民航局鎖定對象回應
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣入列俄國全境移動電子簽證名單　外交部：兩國人民交流將提升

「大家都沒變，變得只有林飛帆」　朱辦：他應為2012年的自己道歉

新北登革熱新增1例！匡列600人擴大採檢　擅闖管制區罰30萬

北市府廣場10日反獨活動「神秘嘉賓是韓國瑜」？主辦單位這樣說

州巧盈餘匯回列所得稅4.5億元　啟動買回1500張庫藏股

藍大動作提台美復交　葉元之籲江啟臣：別搖搖擺擺損威信

金門戰車翻覆釀1死1傷　蔡英文下令從優撫卹

再批林飛帆雙標、卸責　徐巧芯：綠營強渡關山「他連屁都不敢放」

提「台美復交」兩公決案　林為洲曝3大動機：給中共、美國、蔡政府看

戰車翻覆釀1死始末曝光　中士林楷強遺體將視海象後送金門本島

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

法鬥「時間到就定位」趴地等門　 馬麻看了超揪心：後悔裝攝影機

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

超商店員私吞6萬元包裹被逮！　 阿公心疼：交到壞朋友走上歪路

147cm美腿女孩機車上無助搖晃 雙腳踩不到地「釋放中柱」好辛苦

台灣入列俄國全境移動電子簽證名單　外交部：兩國人民交流將提升

「大家都沒變，變得只有林飛帆」　朱辦：他應為2012年的自己道歉

新北登革熱新增1例！匡列600人擴大採檢　擅闖管制區罰30萬

北市府廣場10日反獨活動「神秘嘉賓是韓國瑜」？主辦單位這樣說

州巧盈餘匯回列所得稅4.5億元　啟動買回1500張庫藏股

藍大動作提台美復交　葉元之籲江啟臣：別搖搖擺擺損威信

金門戰車翻覆釀1死1傷　蔡英文下令從優撫卹

再批林飛帆雙標、卸責　徐巧芯：綠營強渡關山「他連屁都不敢放」

提「台美復交」兩公決案　林為洲曝3大動機：給中共、美國、蔡政府看

戰車翻覆釀1死始末曝光　中士林楷強遺體將視海象後送金門本島

袁艾菲擔心尪太帥「比我紅」！羞曝「夫妻每周開檢討會」增感情

中職／林承飛三壘打追平、陳晨威犧牲打超前　5局樂天5比4中信　

精神病強制就醫侵害人權　醫界、民團齊籲落實「社區同儕支持」

「拖鞋屍體海」旁罰站　調皮阿金翹臀頂證物萌翻網：真的欠打

快訊／女山友爬嘉明湖「300公尺倒地」　搶救30分鐘不治

《艾蜜莉在巴黎》法國人看了不開心　狠批：只剩可頌、貝蕾帽

國人投資高收債「違約」450.6億　金管會：尚無異常

中職／兄弟國慶日　人氣女星簡廷芮高端開球

台灣入列俄國全境移動電子簽證名單　外交部：兩國人民交流將提升

洋基瀕臨淘汰邊緣　推蒙哥馬利對決光芒假先發

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

政治熱門新聞

高市國小冷氣跳電停機1個月遭罰　柯粉狂讚

遭韓粉出征　罷韓正妹「這理由」告不成

金防部說明M41A3戰車翻車事發原因

韓國瑜離開議員嘆高雄慘況：夜市是空的

小金門戰車翻覆釀1死1傷　M41A3服役遭披露已有62年

高雄國小冷氣爆停機又被罰！校長：是超載沒跳電

陳致中質詢火力　韓國瑜陳其邁兩樣情

嘉義驚見蝙蝠車　葉宜津：周杰倫的？

「貪污關到死」藍議員搬出韓國瑜　陳其邁：我已經宣示過

教召新制2022年上路！每日最多可領1350元

總統令：海委會副主委莊慶達接海巡署長　免職國發會副主委鄭貞茂

空警500機進入我西南空域　國軍防空飛彈追監

國民黨轟林飛帆　月領9萬就護航

共機7天來5次！我國軍首以中、英聲明訴諸國際

更多熱門

相關新聞

紐時記者曝衛星照：2架F-16部署在亞塞拜然

紐時記者曝衛星照：2架F-16部署在亞塞拜然

亞美尼亞國防部發言人史岱潘揚（Shushan Stepanyan）日前聲稱，亞塞拜然盟友土耳其F-16戰鬥機擊落一架亞美尼亞蘇愷-25攻擊機（Su-25）。土耳其方面當時否認擊落任何亞美尼亞軍機，不過《紐約時報》記者特理伯特（Christiaan Triebert）在推特上公布一張衛星照片，顯示至少有2架F-16部署在亞塞拜然。

教宗方濟各致賀國慶：永享和平及團結

教宗方濟各致賀國慶：永享和平及團結

堪察加毒物洩漏　造成95％生物死亡

堪察加毒物洩漏　造成95％生物死亡

美貿易代表成台美BTA阻礙　外交部：聯繫管道暢通

美貿易代表成台美BTA阻礙　外交部：聯繫管道暢通

男把自己鎖在籠中　被熊撕掉頭皮

男把自己鎖在籠中　被熊撕掉頭皮

關鍵字：

俄羅斯電子簽證外交部台俄關係

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

即／國慶前金門戰車翻覆！起火燃燒官兵1死1傷

替館長槍手辯護搞臭名聲　王牌律師放棄辯護

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

《玩很大》行前通知留小鬼名字

更多

最夯影音

更多
吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你
雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面