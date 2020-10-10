　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

蔡英文強調兩岸關係「不冒進」　陸學者：說一套做一套

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼109年國慶大會,蔡英文總統向防疫英雄車隊揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲109年國慶大會，蔡英文總統向防疫英雄車隊揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導 

總統蔡英文今（10日）發表國慶演說以「團結台灣，自信前行」為主題，相較去年國慶演說，談到兩岸關係部分，蔡英文強調將維持兩岸關係穩定，不會冒進。涉台學者包承柯接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他表示，「相較去年慶演說，蔡英文態度確實稍微軟化，感覺有在思考一些事情。但是，內容還是很空洞沒有誠意，尤其是不冒進說法，依然是說一套做一套。」

▲▼東華師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯。（圖／記者任以芳攝）

▲華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯。（圖／記者任以芳攝）

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯指出包承柯接受《ETtoday新聞雲》訪問，他表示，「蔡英文講話跟過去相比，確實少一些意識形態的內容，我是覺得有她開始思考兩岸最近這段時間出現的衝撞，必須讓台灣務實的面對兩岸關係變化，但整篇講話內容還是比較空洞。」

蔡英文這次演說特別強調，「面對兩岸關係，不會冒進，也會堅守原則。」對此，包承柯分析，「蔡英文依然持續迴避九二共識的存在，只是做些姿態性的表示，沒有實質性的內容。]

包承柯說，「所謂不冒進的說法，三個月以前蔡英文在民進黨的中常會上曾經說過，只是紙上談兵。」實際上，這三個月以來，民進黨當局對大陸的對抗措施沒有少做，跟著美國的指揮棒轉，做出各種反中政策配合美國，根本是說一套做一套。

▲▼中國。（圖／路透）

▲兩岸關係陷入僵局，涉台學者指出，只有民進黨放棄台獨路線才有重新談判可能性。（圖／路透）

一位不願具名涉台學者也指出，「蔡英文整體國慶演說還是沒有誠意，實際上她最近對兩岸關係作法，幾乎是鐵了心把台海關係推到文鬥武鬥的階段。」整場講話當中沒有感受到任何一點的善意。

從今年以來，蔡英文選前選後的情勢，以及看似有美國支持，讓她看起來她底氣十足，國民黨也沒有中心思想，跟著民進黨吹出魔笛跳舞。感覺上，蔡英文講和說是一回事，當然也要看後續發展，不過，「兩岸關係改善關鍵問題，只有民進黨當局放棄台獨，才有兩岸的和平，否則都是空談。」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
曾之喬合照瘦子半蹲掉出渾圓亮點！往下看「一片透視」噴鼻血
「台灣靈異節目始祖」近況曝光！女星10年前狂撈7位數下場超悽
雅頓「隱藏版神奇乳霜」下殺2.6折！588元讓乾荒退散
快訊／京華城地下2樓驚見乾屍　死者身分曝光
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蔡英文強調兩岸關係「不冒進」　陸學者：說一套做一套

四川出殯隊放爆竹驚動蜂窩！抬棺人被蜂群狂蜇「腦出血身亡」

香港人移民潮發酵　「良民證」申請日日爆滿...警急調人手

Bossini千金韓國整形！突抽搐「口鼻噴血」1hr後喪命　暗黑內幕曝

9人協助12港人偷渡被捕　包含前立法會議員助理

蔡英文國慶演說　陸官媒總編：口氣最軟一次「軍事壓力震住他們！」

要林鄭「出一分力」幫討公道　潘曉穎母淚崩：別再把我們當「球」

全民強身！　中國支持向公眾開放體育場館

市政協副主席抓狂！酒店大廳「持刀怒砍」52歲女...陸網氣炸：官老爺

港警逮捕9名走私集團成員　涉協助12名港人乘船偷渡台灣

「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

林志穎媽現身：我不是惡婆婆　媳婦陳若儀揭「破褲事件」真相

陳立農面對「失控小孩」秒嚴肅！　「吹哨建立規矩」…汪蘇瀧服了

白車台灣大道快車道違規右轉　 騎士直接撞上...遭壓車底身亡

檢舉達人連拍...黑衣男氣炸踹車 疑積怨已久！民眾：他引起公憤

兒時「遭蚊子叮咬」他染病左腳巨腫 痛苦20年！就醫無解藥...他樂觀面對

蔡英文強調兩岸關係「不冒進」　陸學者：說一套做一套

四川出殯隊放爆竹驚動蜂窩！抬棺人被蜂群狂蜇「腦出血身亡」

香港人移民潮發酵　「良民證」申請日日爆滿...警急調人手

Bossini千金韓國整形！突抽搐「口鼻噴血」1hr後喪命　暗黑內幕曝

9人協助12港人偷渡被捕　包含前立法會議員助理

蔡英文國慶演說　陸官媒總編：口氣最軟一次「軍事壓力震住他們！」

要林鄭「出一分力」幫討公道　潘曉穎母淚崩：別再把我們當「球」

全民強身！　中國支持向公眾開放體育場館

市政協副主席抓狂！酒店大廳「持刀怒砍」52歲女...陸網氣炸：官老爺

港警逮捕9名走私集團成員　涉協助12名港人乘船偷渡台灣

2歲蔡桃貴吃紅燒青蛙湯！萌眼盯碗公「青蛙翻肚」大口嗑比讚

獨／當20年綠葉奪金鐘…軍人老爸來電「你就是不得體」　馬力歐被訓話

阿嬤電鍋蒸馬卡龍！慘變「鹹蛋黃+燒焦控肉」　他笑：爺爺說好吃

日職／火腿雙洋砲下二軍不影響　有原航平完封勝歐力士

中職／余德龍腰不適下二軍　郭永維頂替一軍

鍋貼併咖啡　八方雲集捧6500萬現金買丹堤69%股權

美驚爆「逾1萬隻水貂」感染新冠亡！研究顯示遭人類傳染

快訊／北市中正區「男18F高樓外騰空」！　目擊民眾嚇壞報警

單場7記三分球　羅賓森寫落選新秀決賽新紀錄

2020台南國慶焰火　交管接駁措施即時訊息一覽

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

大陸熱門新聞

300萬聘金！他迎娶給「7萬紅包」遭岳母飆罵太少

紀念品沒人買！女店員氣炸：沒錢別玩

63萬積蓄被騙光！北漂女絕地反殺

蔡英文國慶演說　陸官媒總編：口氣最軟一次

婚禮「伴娘摟住新郎強吻」　新娘臉秒綠！

超狂黑幫起底！1家28人霸佔官職

海底撈供「插隊服務」？影片點閱破千萬

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

全球最大關公雕像竟是「違建」！

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

Bossini千金韓國整形　口鼻噴血亡

A片網見少女被多人性侵！老司機報案揪未成年狼

市政協副主席　持刀怒砍52歲女

看上美艷外甥女　陸富商遭分屍108塊

更多熱門

相關新聞

星星兒國慶三部曲系列活動充實又有趣！

星星兒國慶三部曲系列活動充實又有趣！

台南市永福國小自閉症巡迴班的肯納兒（俗稱自閉兒），10多年來每年10月10日都相約參加市府舉辦的升旗典禮與健行活動，今年則是3個家庭10餘人主動參與，並進行國慶三部曲系列活動。

《路》鍍雙金又登國慶　蔡英文感性引

《路》鍍雙金又登國慶　蔡英文感性引

印度執政黨幹部中使館外貼雙十海報　嗆別壓迫台灣

印度執政黨幹部中使館外貼雙十海報　嗆別壓迫台灣

雪隧回堵1公里！國5湧北返車潮

雪隧回堵1公里！國5湧北返車潮

台南山上水道博物館人潮強強滾！

台南山上水道博物館人潮強強滾！

關鍵字：

2020中華民國國慶雙十蔡英文演說

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

SWAG愛情片外流　吳夢夢硬起來告了

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

館長中槍一個月　屁孩放話：黑社會暴動

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

私廚月薪50K「一周煮5餐」　高雄哥面試怒炸

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

最貴自助餐！她夾滿2個便當盒580元

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

琳妲請求不要再鬧！瑋哥：事實跟妳理解的差很多

連千毅賣直升機假的　檢戳破拍賣內幕

總站夜市塞爆！居民怒：台中提早跨年

「E.SO」來源維基百科錯很大

清潔工遭酒駕猛撞　家屬放棄急救

更多

最夯影音

更多
「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」

「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」
國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面