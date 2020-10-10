蔡英文強調兩岸關係「不冒進」　陸學者：說一套做一套

▲109年國慶大會，蔡英文總統向防疫英雄車隊揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文今（10日）發表國慶演說以「團結台灣，自信前行」為主題，相較去年國慶演說，談到兩岸關係部分，蔡英文強調將維持兩岸關係穩定，不會冒進。涉台學者包承柯接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他表示，「相較去年慶演說，蔡英文態度確實稍微軟化，感覺有在思考一些事情。但是，內容還是很空洞沒有誠意，尤其是不冒進說法，依然是說一套做一套。」

▲華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯。（圖／記者任以芳攝）

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯指出包承柯接受《ETtoday新聞雲》訪問，他表示，「蔡英文講話跟過去相比，確實少一些意識形態的內容，我是覺得有她開始思考兩岸最近這段時間出現的衝撞，必須讓台灣務實的面對兩岸關係變化，但整篇講話內容還是比較空洞。」

蔡英文這次演說特別強調，「面對兩岸關係，不會冒進，也會堅守原則。」對此，包承柯分析，「蔡英文依然持續迴避九二共識的存在，只是做些姿態性的表示，沒有實質性的內容。]

包承柯說，「所謂不冒進的說法，三個月以前蔡英文在民進黨的中常會上曾經說過，只是紙上談兵。」實際上，這三個月以來，民進黨當局對大陸的對抗措施沒有少做，跟著美國的指揮棒轉，做出各種反中政策配合美國，根本是說一套做一套。

▲兩岸關係陷入僵局，涉台學者指出，只有民進黨放棄台獨路線才有重新談判可能性。（圖／路透）

一位不願具名涉台學者也指出，「蔡英文整體國慶演說還是沒有誠意，實際上她最近對兩岸關係作法，幾乎是鐵了心把台海關係推到文鬥武鬥的階段。」整場講話當中沒有感受到任何一點的善意。

從今年以來，蔡英文選前選後的情勢，以及看似有美國支持，讓她看起來她底氣十足，國民黨也沒有中心思想，跟著民進黨吹出魔笛跳舞。感覺上，蔡英文講和說是一回事，當然也要看後續發展，不過，「兩岸關係改善關鍵問題，只有民進黨當局放棄台獨，才有兩岸的和平，否則都是空談。」