直批馬英九沒前總統風度！林俊憲：心中沒有中華民國的就是他自己

▲民進黨立委林俊憲。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九10日上午批評總統蔡英文4年任內讓中華民國在每年國慶淪為配角，並質疑蔡英文心中真的有中華民國嗎？對此，民進黨立委林俊憲下午回嗆，把國慶設計當成刷聲量的工具，心中沒有中華民國的就是馬英九自己。

馬英九在國民黨中央升旗典禮致詞時表示，民進黨有真心誠意要慶祝國慶嗎？蔡政府4年來每年國慶，中華民國都淪為配角，國慶主視覺設計只剩台灣跟2020，國號、紀元都不見了，「蔡總統說要捍衛中華民國，但是為什麼在她口中的中華民國，只有政府遷台後的71年而已呢，沒有包括在大陸的38年呢，那蔡總統口中的中華民國，心中真的有中華民國嗎？」

對此，林俊憲在臉書回嗆，「把國慶設計當成刷聲量的工具，心中沒有中華民國的是馬英九你自己」，一個人的言談，是觀察出這個人的格調、高度最好的方式。

林俊憲批評，馬英九身為前任總統，理應有海納百川的氣度，擔任過國家元首，應該懂得聆聽與溝通的重要，尊重各領域專業人士的意見，再從專業的建議中畫出引領國家的藍圖。

林俊憲表示，設計當然是其中的一個面向，每一個配色、每一個線條，都是設計師從各種靈感中汲取後濃縮再濃縮的心血，目的是幫活動主題達到畫龍點睛的效果，而馬英九為了政治立場，對國慶設計給出這樣的批評，實在是欠缺風度。

林俊憲強調，馬英九的這一番話，除了讓人看出他的格調之外，這種搭話題炒作的心態，也只會更讓人懷疑，心中沒有國家的到底是誰？

其他人也看了這些...

►蔡英文：我最心心念念國軍 教召變更精實！加速後備動員改革

►F-16V首度編隊飛越總統府！ 雷虎小組壓軸衝場掀典禮高潮

►蔡英文國慶許願：願大家20年後想起2020 在時代中把握機遇勇敢前進

更多熱門新聞...

►游錫堃：台灣面對強權打壓仍自信前行 「做台灣人真幸福」

►「兩岸和平是雙邊責任」 朱立倫：希望蔡與執政黨表裡如一愛中華民國

►國慶大會高虹安戴草帽玩一人自拍 陳時中清爽小平頭看表演



►振興一下我們的美麗