胡錫進嗆「鎮住蔡英文」　陸委會批北京：放任胡言亂語

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

總統蔡英文在「雙十」國慶大會上的講話，被大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進解讀為「口氣最軟的一次」，認為是陸方的軍事恫嚇「鎮住他們」。對此，陸委會晚間發表聲明，強硬表示北京當局不應放任官媒胡言亂語，胡亂放話，在兩岸升高敵意，在區域及台海製造事端。

陸委會指出，蔡總統的國慶談話，呼籲北京當局要實踐習近平聯合國的談話，為區域及兩岸和平穩定，和我方共同負起責任，促成兩岸的和解與和平對話；這是高度負責任的態度，也是在不改變我政府一貫堅持的立場與原則下，所釋出的善意。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正主持10月8日例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會坦言，非常遺憾，中共官媒環球時報總編在微博極盡惡意及挑釁的談話，不僅是阻礙兩岸間可能的善意互動，而且企圖尋釁生事，刻意製造雙方的對立衝突，其居心叵測。

陸委會呼籲，對岸今後要嚴格約束官媒及旗下媒體或個人的言論，不要再有令親痛仇快的妄言妄行。

蔡英文今天在雙十國慶上說，現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。

對此，胡錫進認為蔡英文的表態，「明顯少了些以往的囂張。」他說，之所以有這樣的變化，原因很簡單，是大陸近來動真格的軍事鬥爭準備，「讓一貫放肆挑釁大陸的蔡英文當局感受到了他們可能真的遭到戰爭懲罰的嚴重性。」

他還指稱，大陸對台必須保持強大且隨時可能激發的軍事壓力，才能夠「震住他們，讓他們收斂。」

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