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羅智強自評「坐三望二」目標超前陳時中　稱不考慮基隆

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▲▼台北市議員羅智強接受廣播節目專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲台北市議員羅智強接受廣播節目專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者蕭羽耘／台北報導

2022台北市長前哨站開打，國民黨籍台北市議員羅智強8日再度表態，目標就是問鼎2022市長大位。面對黨內高支持度的立委蔣萬安，羅智強表示，「帥安」贏了就支持他，「帥安」輸了就支持「醜強」，更稱自己對黨外對手都能拿到3成以上，形同「坐三望二」，要先追過衛福部長陳時中，再和蔣萬安君子之爭。

羅智強8日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，主持人黃暐瀚詢問，參選台北市長的目標，會不會因為蔣萬安的高人氣而有所不同？羅智強回應，首先，他本來就喜歡挑戰困難的事情，他當然知道選台北市長是一件很難的事情，可是人生在挑戰困難的過程當中，會有很多成長跟看到很多的風景。

羅智強表示，其次，如果他選上台北市長的話，有很多想實踐的抱負，那是一個理想和目標。而且他與臉書百萬粉絲承諾過，一定會選台北市長，且他其實從上一屆就想選，只是當時粉絲還沒破百萬。

至於會不會參加2022年國民黨的台北市長黨內初選？羅智強強調，一定參加一定走完，「帥安」贏了就支持他，「帥安」輸了就支持「醜強」，一定君子之爭，他也想示範一個真正的兄弟登山的選舉，大家各自努力，所以看到蔣萬安民調高，也是為蔣萬安高興。

羅智強自信稱，前陣子民調他只輸給蔣萬安與衛福部長陳時中，對上林右昌、吳思瑤、黃珊珊等其他潛在競爭對手，他都是贏的，所以現在是「坐三望二」，首先追上陳時中，再去跟蔣萬安做君子之爭。

由於羅智強身為基隆人，在台北市有蔣萬安情況下，是否會考慮轉戰選基隆？羅智強坦言，有很多這些說法，但藍營在基隆已經有謝國樑了。

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