何志偉舉雙手雙腳贊成「立委回部隊」　點名江啟臣、蔣萬安加入

▲立委何志偉。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蕭羽耘／台北報導

兩岸關係緊張，我國軍備狀況成焦點議題。民進黨籍立委何志偉7日表態，自己在馬祖退役，「雙手雙腳贊成立委回部隊受訓」，他更點名，「好同事」江啟臣、蔣萬安與郝龍斌等人，若到時候回部隊受軍訓、重新學習拿槍，也力邀他們一起參加。

歐陽娜娜日前赴央視演唱愛國歌曲，當時何志偉就提議，歐陽一家人可在國慶日當天演唱中華民國國歌。何志偉7日表示，這麼好的提議果不其然又被他們混了過去。

針對近期發燒的軍備問題，何志偉提及，他在馬祖當兵退役，雙手雙腳贊成立委回部隊受訓，也贊成大家在國慶的時候唱國歌，更要大聲地唱，且熱情承認這是我的國家。

何志偉更點名他的「好同事們」，包含國民黨主席江啟臣、立委蔣萬安 ，以及前台北市長郝龍斌，一起加入唱國歌的行列，甚至是到時候如果大家要回部隊受軍訓，重新學習拿槍保衛自己的國家，也歡迎他們一起參加。

他批評，兩岸問題一直在於只有「我們的人跑去對岸唱他們的國歌跟愛國歌曲」，國民黨的各位只挺歐陽娜娜唱祖國，卻無視張惠妹的被封殺，這是沒道理的事情。

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